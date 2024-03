Pipistrel nomme son premier distributeur au Mexique

Article publié le 29 mars 2024 par David Dagouret

Wulf Aviation devient le premier distributeur Pipistrel au Mexique.

Pipistrel, une société de Textron Inc. étend sa présence mondiale avec la nomination de son premier distributeur au Mexique, Wulf Aviation.

Déterminé à se positionner comme le premier choix pour la vente et l'acquisition d'avions dans la région, Wulf Aviation sera responsable de la gestion des ventes de la gamme Pipistrel d'avions ultralégers, d'avions de sport légers et d'avions certifiés dans tout le Mexique. Wulf Aviation a passé une première commande pour un Pipistrel Explorer, un avion biplace certifié EASA, destiné à servir d'avion de démonstration.

Steve Mckenna, directeur des ventes et du marketing de Pipistrel a déclaré : "Wulf Aviation apporte une expérience et des connaissances approfondies à notre réseau de distributeurs en pleine expansion. Nous sommes impatients de travailler avec leur équipe passionnée et axée sur le client afin de proposer la gamme de produits Pipistrel aux aviateurs du Mexique."

Franco Curiel, associé gérant chez Wulf Aviation a déclaré : "Nous sommes ravis de collaborer avec Pipistrel pour façonner l'avenir de l'industrie aéronautique au Mexique, en particulier sur les marchés de la formation et des loisirs, grâce à ses solutions modernes et durables. Depuis plusieurs années, notre équipe possède un avion Pipistrel, nous sommes donc incroyablement fiers d'adopter le style de vie et de représenter la marque, tout en faisant découvrir à d'autres les possibilités offertes par l'avion."