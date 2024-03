PLAY nomme un nouveau PDG

Article publié le 23 mars 2024 par David Dagouret

PLAY a nommé Einar Örn Ólafsson au poste de PDG en remplacement de Birgir Jónsson.

Le conseil d'administration de de la compagnie aérienne islandaise PLAY a nommé Einar Örn Ólafsson au poste de PDG en remplacement de Birgir Jónsson. Einar Örn Ólafsson est le plus gros investisseur de PLAY depuis le lancement de la compagnie et préside le conseil d'administration depuis avril 2021. Lui et Birgir Jónsson sont amis. Ils avaient parlé du fait qu'Einar finirait par prendre le relais et voici le moment venu.

Einar Örn Ólafsson a collaboré à la gestion de nombreuses entreprises, à la fois en tant qu'investisseur, cadre et membre du conseil d'administration. Il est président du conseil d'administration de Terra hf. et était auparavant PDG de Fjarðarlax et de Skeljungur, et possède une grande expérience des marchés financiers. Einar Örn Ólafsson est titulaire d'un MBA de la NYU, Stern School of Business, obtenu en 2003, et d'une licence en ingénierie industrielle de l'université d'Islande.

Birgir Jónsson occupera sa fonction de CEO pour PLAY jusqu'au 2 avril 2024 et restera consultant de la société pendant les prochains mois.

Einar Örn Ólafsson, nouveau PDG de PLAY a déclaré : "J'ai particulièrement hâte de débuter dans ce nouveau rôle. Après une excellente montée en puissance ces dernières années sous la direction de Birgir Jónsson, la compagnie se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. En tant qu'actionnaire principal de la société, j'aimerais poursuivre mon investissement. Je connais très bien les activités et les employés de PLAY et je pressens de nombreuses possibilités et des projets passionnants pour l'avenir. Je suis reconnaissant envers les membres du conseil d'administration de PLAY pour la confiance qu'ils m'ont accordée et j'aimerais en profiter pour remercier Birgir pour son travail au sein de PLAY et pour notre agréable et productive collaboration au cours de ces dernières années."

Birgir Jónsson, ancien PDG de PLAY a déclaré : "Avoir contribué à la création de PLAY a été une véritable aventure. En un temps record, nous avons bâti une solide compagnie aérienne islandaise à bas prix, dotée de produits et de services exceptionnels qui lui assurent un avenir prometteur. La concurrence dans le secteur de l'aviation se traduira par une baisse des tarifs, une diversification des destinations et une augmentation du nombre de touristes étrangers, ce qui est particulièrement important pour une île comme l’Islande. Cette concurrence est dans l'intérêt de tous les Islandais. C'est donc avec une immense fierté que je quitte mon poste. PLAY a grandi pour devenir une compagnie aérienne mature. Mes relations de travail avec Einar ont été excellentes et je laisse la société entre ses mains expertes. Je me réjouis de voir PLAY prospérer sous sa direction. Je tiens à remercier nos passagers et nos partenaires pour cette période si enrichissante."





