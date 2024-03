Safran signe un contrat de services NacelleLifeTM avec Cebu Pacific

Article publié le 1 mars 2024 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la maintenance, la réparation et la révision des nacelles des Airbus A330neo.

Cebu Pacific et Safran Nacelles ont annoncé la signature d’un contrat de services sur plusieurs années portant sur la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des nacelles des Airbus A330neo ainsi que l’accès à un stock de composants de nacelles.

Dans le cadre de cet accord, Cebu Pacific aura accès à tout moment au stock de composants de nacelles de Safran afin de s’assurer de leur disponibilité immédiate en cas de besoin. En outre, Cebu Pacific bénéficiera de la maintenance, réparation et révision (MRO) de ses nacelles dans le réseau de stations réparation de Safran. En tant que fabricant de première monte (OEM), Safran Nacelles apporte son expertise à la compagnie aérienne qui est assurée d’avoir des solutions de qualité.

Alain Berger, Directeur du Support & Services aux clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes très fiers de renforcer notre relation avec Cebu Pacific avec ce contrat dédié à leur toute nouvelle flotte d’Airbus A330neo. En tant que concepteur de la nacelle, nos équipes sont pleinement mobilisées pour fournir des solutions de service sur-mesure et de qualité grâce à leur savoir-faire et leurs expertises dans cet équipement. Nous fournissons ainsi un excellent niveau de service depuis nos stations MRO ou nos centres de stocks de composants de nacelles."

Shevantha Weerasekera, Directeur de l’ingénierie et de la gestion des flottes de Cebu Pacific a déclaré : "Notre priorité est d’offrir les meilleurs services à nos clients. Cet accord permettra non seulement d’assurer la disponibilité des pièces et la réactivité grâce aux sites de stockage stratégiques de Safran Nacelles, ainsi que la qualité du fabricant OEM sur les réparations des nacelles."





