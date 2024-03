THC signe un accord historique portant sur 120 hélicoptères Airbus

Article publié le 3 mars 2024 par David Dagouret

L'accord comprendra jusqu'à 120 hélicoptères Airbus de différents types qui seront livrés au cours des cinq à sept prochaines années.

The Helicopter Company (THC), premier fournisseur de services d'hélicoptères commerciaux en Arabie saoudite et détenu à 100 % par le Fonds d'investissement public, a signé un accord historique avec Airbus lors du salon HAI Heli-Expo, qui s'est tenu au Centre des congrès d'Anaheim, en Californie.

L'accord comprendra jusqu'à 120 hélicoptères Airbus de différents types qui seront livrés au cours des cinq à sept prochaines années. L'accord comprend une commande ferme de huit H125 ainsi que de 10 H145 qui sont des options converties d'un contrat antérieur, ce qui porte à 60 le nombre total d'hélicoptères Airbus fermes de THC, dont 25 sont déjà en service actuellement.

Les nouveaux hélicoptères H125 contribueront à la fourniture de la gamme de services de THC dans des domaines tels que le travail aérien et le tourisme. Les H145 seront utilisés dans divers domaines, notamment les services médicaux d'urgence (EMS) et le transport d'entreprise.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Notre relation avec THC a débuté en 2020 avec un premier contrat portant sur 10 H125. Depuis, elle n'a cessé de se renforcer, dépassant le cadre des hélicoptères pour s'intéresser à la manière dont nous pouvons contribuer à ouvrir la voie à l'utilisation de carburant aviation durable dans la région. Ce dernier accord-cadre renforce l'étendue de notre offre et nous remercions THC de nous avoir permis de contribuer à l'expansion de ses activités dans le domaine des hélicoptères."

Le PDG de THC, le capitaine Arnaud Martinez, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer notre accord-cadre avec Airbus, un moment de transformation dans notre parcours de croissance qui consolide notre position en tant qu'acteur mondial et leader régional. Cet accord nous permettra de contribuer aux objectifs de la Vision 2030 du Royaume en renforçant le secteur de l'aviation saoudien, tout en répondant aux besoins changeants de notre clientèle croissante, tant au niveau local que mondial. Notre collaboration avec Airbus va remodeler le paysage aéronautique car, ensemble, nous allons repousser les limites de l'innovation et montrer qu'avec le bon partenaire, tout est possible dans le domaine de l'aviation."





Sur le même sujet