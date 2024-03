Turkish Technic franchit une étape importante dans la conversion de son premier A330P2F

Article publié le 1 mars 2024 par David Dagouret

La société réalise la découpe de l'Upper Frame Shell (UFS) et en localisant avec succès le nouvel UFS, étape essentielle pour l'installation de la porte cargo du pont principal.

Turkish Technic, société de maintenance, réparation et révision (MRO) s'est lancée dans les conversions d’A330P2F en collaboration avec Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), le centre pour les conversions d'Airbus Passenger-to-Freighter (P2F).

Première société de MRO à opérer en tant que maison de conversion collaborant directement avec EFW pour l'A330P2F, Turkish Technic a récemment franchi une étape clé en réalisant la découpe de l'Upper Frame Shell (UFS) et en localisant avec succès le nouvel UFS, étape essentielle pour l'installation de la porte cargo du pont principal. La première conversion fait partie d'une série de projets de conversion P2F et devrait être achevée au milieu de l'année 2024.

Mikail Akbulut, PDG de Turkish Technic, a déclaré : "Nous sommes heureux de franchir une étape importante pour la première conversion, alors que nous nous associons à EFW pour répondre à la forte demande du marché. Les conversions d'avions de passagers en avions de fret nécessitent une combinaison d'expertise, de compétences structurelles et d'excellence opérationnelle à la pointe de l'industrie. Grâce à notre vaste savoir-faire et à une collaboration étroite avec nos partenaires et fournisseurs, nous sommes parfaitement équipés pour fournir des services techniques et des solutions innovantes. Nous sommes impatients de mener à bien cette conversion et d'offrir à nos clients les meilleures performances possibles grâce à nos vastes capacités de modification structurelle et avionique."





Sur le même sujet