United poursuit l'expansion de son réseau mondial

Article publié le 14 mars 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne augmente ses vols vers le Portugal, Hong Kong et la Corée du Sud, et reprend la liaison Los Angeles-Shanghai.

United a annoncé qu'elle élargissait son réseau de liaisons internationales principales, en ajoutant de nouveaux vols sans escale entre New York/Newark-Marrakech, Maroc ; Tokyo/Narita-Cebu, Philippines et Houston-Medellin, Colombie. United augmentera également ses vols vers des destinations prisées dans le monde entier, notamment Hong Kong, Séoul (Corée du Sud) et Porto (Portugal). En outre, la compagnie ajoutera quatre vols hebdomadaires entre Los Angeles et Shanghai, les gouvernements chinois et américain ayant récemment convenu d'augmenter les vols entre les deux pays.

United dispose aujourd'hui du réseau de liaisons internationales le plus vaste et le plus diversifié parmi les compagnies aériennes américaines, proposant des vols sans escale vers 134 destinations internationales réparties dans 67 pays.

United dessert non seulement les destinations internationales les plus prisées, mais fait également figure de pionnière en proposant à ses passagers des destinations hors des sentiers battus, notamment neuf villes qu'aucune autre compagnie ne dessert au départ des États-Unis, telles que Palma de Majorque (Espagne), Christchurch (Nouvelle-Zélande) et Dubrovnik (Croatie), entre autres.

Les billets pour les nouveaux vols United Shanghai et Cebu sont en vente dès maintenant sur l'application United et sur United.com ; les vols Marrakech et Medellin seront commercialisés dans le courant de l'année.

New York/Newark-Marrakech, Maroc

L'hiver prochain, United proposera le plus grand nombre de vols vers le plus grand nombre de destinations en Afrique au départ de la métropole new-yorkaise - et sera la seule compagnie aérienne à relier directement les États-Unis et Marrakech - grâce à une nouvelle liaison au départ de New York/Newark, inaugurée le 24 octobre. Le vol sera assuré trois fois par semaine en Boeing 767-300ER, équipé de 46 sièges United Polaris® en classe affaires et de 22 sièges United Premium Plus® afin d'offrir des options de voyage haut de gamme.

Cette nouvelle liaison renforce la présence de United en Afrique, en complément des liaisons existantes vers Accra (Ghana), Lagos (Nigeria), Le Cap et Johannesburg (Afrique du Sud).

Tokyo/Narita-Cebu, Philippines

United développe sa présence aux Philippines avec une nouvelle liaison sans escale, proposée tout au long de l'année, au départ de Tokyo/Narita, à partir du 31 juillet. United sera la seule compagnie américaine à desservir Cebu par des vols quotidiens opérés avec des appareils 737-800, offrant des correspondances pratiques entre les vols United de San Francisco, Los Angeles, Denver, Newark-New York et Houston et Tokyo-Narita. United est la seule compagnie américaine à proposer des vols transpacifiques vers les Philippines avec ses vols quotidiens entre San Francisco et Manille, et dessert également Manille au départ de Guam et de Palau.

Houston-Medellin, Colombie

Pour la première fois, United desservira Medellin, en Colombie, avec des vols sans escale quotidiens au départ de Houston en Boeing 737, à partir du 27 octobre. Cette nouvelle ligne renforce la présence de United en Colombie, et vient compléter les liaisons existantes entre Houston et Newark et Bogota. Au total, United desservira 52 destinations en Amérique latine au départ de Houston.

Programme international de United pour 2024

Parallèlement à ces nouveaux vols, United desservira également d'autres destinations dans le monde cette année. La compagnie continue de reconstruire son programme vers la Chine continentale, avec quatre vols hebdomadaires entre Shanghai et Los Angeles en Boeing 787-9, à partir du 29 août. Par ailleurs, à la fin du mois d'octobre, la liaison Shanghai-Los Angeles deviendra quotidienne. Cette liaison complète les vols quotidiens de United entre San Francisco-Shanghai et San Francisco-Beijing. Cette augmentation des dessertes est rendue possible grâce à l'accord conclu entre les gouvernements des États-Unis et de la Chine en vue d'accroître les vols entre les deux pays.

United ajoute également des vols vers Hong Kong et Séoul, en Corée du Sud. Le 26 octobre, United lancera son deuxième vol quotidien Los Angeles-Hong Kong effectué par un Boeing 787-9, en complément de ses deux vols quotidiens existants vers Hong Kong au départ de San Francisco. La compagnie proposera également toute l'année deux vols quotidiens entre San Francisco et Séoul, à partir du 25 octobre. En outre, United a récemment renforcé sa desserte de Tokyo avec une nouvelle liaison entre Haneda et Guam, lancée en mai.

De l'autre côté de l'Atlantique, United ajoutera un deuxième vol quotidien entre New York/Newark-Porto, au Portugal, opéré en Boeing 757-200, à partir du 23 mai. United propose plus de vols vers le Portugal que toutes les compagnies américaines réunies et est la seule compagnie américaine à desservir Porto.

Patrick Quayle, Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances de United a déclaré : "Nous avons toujours été à l'avant-garde dans la recherche de perles rares pour nos clients et nous nous engageons à leur proposer les meilleures options de voyage pour leurs escapades à l'étranger. Grâce à son réseau mondial de premier plan et à la qualité exceptionnelle de son service à bord, United est aujourd'hui la compagnie aérienne de référence pour les voyageurs les plus exigeants, recherchant des expériences qu'ils ne peuvent trouver auprès d'aucune autre compagnie aérienne."





