Embraer livre le premier Embraer E190-E2 à Scoot

Scoot devrait exploiter un total de neuf Embraer E190-E2.

Embraer a annoncé la livraison du premier des neuf appareils E190-E2 à Scoot, filiale à bas prix de Singapore Airlines. Une cérémonie de livraison a eu lieu le 11 avril dernier.

Baptisé "Explorer 3.0", en l'honneur du troisième et plus récent membre de la famille Scoot, l'E190-E2 est livré pour la première fois par une compagnie de Singapour à un avion du constructeur brésilien.

Le vol inaugural de ce premier E190-E2 de Scoot aura lieu en mai prochain à destination de Krabi, en Thaïlande.

Leslie Thng, directeur général de Scoot, a déclaré : "Nous sommes honorés d'être la première compagnie aérienne de Singapour à prendre livraison de cet avion moderne et économe en carburant. Les E190-E2 sont essentiels à notre stratégie globale de croissance du réseau. La livraison du premier Embraer E190-E2 témoigne de notre confiance dans la demande de transport aérien et de notre engagement à relier nos clients à un plus grand nombre de destinations au même prix. Nous remercions Azorra et Embraer de nous soutenir dans ce nouveau chapitre, alors que nous devenons le premier opérateur majeur de l'E2 en Asie du Sud-Est".

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "La famille d'E-Jets de génération avancée d'Embraer est parfaitement adaptée aux ambitions de Scoot, en complétant la flotte existante d'appareils à fuselage étroit de la compagnie par les performances exceptionnelles de l'E2 sur les pistes courtes, afin d'améliorer la connectivité régionale. Poursuivant notre longue relation avec Azorra, nous sommes impatients de voir comment les passagers de Scoot apprécieront le confort et le silence de l'avion le plus économe en carburant de la catégorie des avions à fuselage étroit."

