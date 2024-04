Euroairlines rejoint l'accord multilatéral de trafic interligne de l'IATA

Article publié le 11 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie espagnole sera en contact avec plus de 300 compagnies aériennes.

La compagnie aérienne espagnole Euroairlines a adhéré à l'accord multilatéral de trafic interligne (MITA) de l'Association internationale du transport aérien (IATA). La compagnie utilisait déjà les services de l'IATA (ICH-, ICCS, BSP, CASS), mais elle ne faisait pas encore partie d'un accord multilatéral avec d'autres compagnies aériennes.

Cet accord permet à Euroairlines de se connecter avec plus de 300 compagnies aériennes grâce à ce que tous les membres de MITA assument un cadre d'action commun - avec des droits et des responsabilités - en ce qui concerne l'offre de services aux passagers et aux bagages, ce qui établit les conditions d'une collaboration dans le développement des routes entre les compagnies aériennes associées.

Antonio López Lázaro, le PDG d'Euroairlines a déclaré : "L'entrée dans MITA renforce notre engagement dans la distribution aérienne et la connectivité entre les routes au niveau mondial, permettant ainsi à Euroairlines d'atteindre les normes les plus élevées en matière de distribution aérienne. L'entrée dans MITA nous donne de nouvelles capacités commerciales ainsi que les plus grandes garanties de l'industrie. Nous voulons que nos clients puissent accéder au plus grand nombre d'options possibles sans barrières et que, grâce à une grande variété de connexions, ils atteignent leurs destinations plus directement."