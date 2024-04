Friedrichshafen 2024 : la FFPLUM dément le passage de tous les ULM 3 axes à 600kg

Article publié le 18 avril 2024 par David Dagouret

Nous avons rencontré M BERTHELET, secrétaire général de la FFPLUM et il a répondu à l'information des ULM 3 axes à 600kg.

La Fédération Française d'ULM est présente au salon de Friedrichshafen pour cette 30e édition de ce salon aéronautique de l'aviation générale. Nous avons profité de notre passage à ce stand pour rencontrer M Francis BERTHELET, secrétaire général de la FFPLUM. Depuis le début de ce salon, une rumeur circulait sur le passage des ULM 3 axes français à une masse maximale au décollage (MTOW) de 600 kg et cette information a été relayée par différents médias.

Concernant cette information M BERTHELET nous a répondu : "Non, les ULM 3axes français ne passeront pas à une MTOW de 600 kg". Il a également précisé que "non, il n'y aura pas de nouvelles catégories de 3 axes à 600 kg en France, il est hors de question de modifier la règle des 525kg". Néanmoins, il a déclaré qu’afin de permettre le développement de projets innovants français tel que les motorisations électriques, turbines, hydrogène,… la DGAC va publier, dans un cadre expérimental, un texte permettant à ces entreprises de concrétiser ces projets en permettant à certains appareils d’avoir une MTOW de 600 kg et cela dans un cadre très réglementé. La FFPLUM confirme donc sa volonté de rester dans la législation actuelle.