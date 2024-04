Article publié le 18 avril 2024 par David Dagouret

Le constructeur français est présent au salon de l'aviation générale et nous avons rencontré un responsable de la marque.

On se souvient tous de l'annonce de la liquidation judiciaire de la marque "Robin Aircraft" qui est survenue en novembre 2023. La société mère de Robin, CEAPR (centre Est Avions Robin) n'était pas concernée par cette mesure et elle avait poursuivi son activité.

Cinq mois après cette mesure, le constructeur français des avions Robin est présent à la 30e édition du salon Aero Friedrichshafen et nous avons rencontré un responsable de la marque. Il est revenu sur les difficultés financières de la société Robin, mais a voulu être rassurant sur l'avenir des mythiques "DR400". En effet, même si la société française a dû se séparer d'employer, elle reste confiante dans son modèle d'avions en bois. Le responsable de la marque nous a ainsi déclaré que les appareils en Bois ne sont pas dépassés, loin de là et que Robin est "toujours présent et pour longtemps, n'en déplaise à ses détracteurs."

Un Robin modèle DR-401 est visible sur le stand de Robin, et ce, jusqu'au 20 avril prochain.

