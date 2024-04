Korean Air présente ses nouveaux uniformes écoresponsables pour ses équipes de maintenance, d'aérospatiale et de fret

Article publié le 11 avril 2024 par David Dagouret

Korean Air a dévoilé de nouveaux uniformes respectueux de l'environnement destinés à ses employés affectés à la maintenance, à l'aérospatiale, au fret et à la manutention au sol. Ces nouveaux ensembles ont été spécialement conçus pour répondre aux diverses exigences du personnel de la compagnie aérienne.

Les nouveaux uniformes mettent l'accent sur la sécurité et la fonctionnalité. Des tissus spéciaux ont été intégrés pour réduire les risques d'accidents électriques, tandis que la nouvelle conception permet l'insertion de genouillères pour une protection accrue en cas de besoin. Les uniformes d'été comportent des empiècements en maille derrière les genoux pour une meilleure respirabilité, tandis que des bandes réfléchissantes améliorent la visibilité dans les environnements peu éclairés. De la gamme de t-shirts aux vestes, en passant par les gilets et les coupe-vent, les uniformes ont été soigneusement conçus pour répondre aux diverses tâches et aux différentes saisons.

Dans le cadre des engagements de Korean Air en faveur du développement durable, tous les matériaux utilisés ont été soumis à une certification environnementale. La veste d'hiver, confectionnée à partir du textile Sympatex, est reconnue pour ses propriétés d'isolation thermique, d'imperméabilité et de résistance au vent. Ce matériau bénéficie des prestigieuses certifications Bluesign et OEKO-TEX Standard 100, deux labels européens majeurs dans le domaine de la certification environnementale des textiles. De plus, ce tissu écologique est recyclable et biodégradable, ne générant aucune substance toxique lors de sa décomposition naturelle.

Les nouveaux uniformes constituent la première révision des uniformes des équipes de maintenance, d'aérospatiale, de fret et d'assistance en escale depuis 1986, soit 38 ans. Les suggestions des employés ont joué un rôle essentiel dans la conception des nouveaux uniformes, afin d'en garantir l'aspect pratique et répondre à leurs besoins.

Cette initiative fait suite à la mise à niveau réussie des chaussures de sécurité pour le personnel circulant dans les aéroports, les hangars et les terminaux de fret en mai 2023.

