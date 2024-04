Le premier Embraer E190 P2F fait son vol inaugural

Article publié le 12 avril 2024 par David Dagouret

Le 05 avril dernier, le premier E-jet converti du transport de passagers au transport de fret a effectué son premier vol depuis São José dos Campos, au Brésil.

Le premier E190F P2F, un E-jet converti du transport de passagers au transport de fret (E-Freighter), a effectué avec succès son premier vol, le 05 avril dernier à São José dos Campos, au Brésil. L'équipe d'Embraer a piloté l'avion E-Freighter pendant environ deux heures, procédant à une évaluation complète de l'appareil, qui poursuivra ses essais avant d'être mis en service.

L'avion appartient à Regional One, une société de leasing des États-Unis.

Lancé en 2022, le programme P2F (Passenger to Freight Conversions) des E190F et E195F a impliqué un réseau mondial de plus de 40 fournisseurs et plus de 600 employés qui ont consacré plus d'un demi-million d'heures à l'E-Freighter.

Francisco Gomes Neto, président et CEO d'Embraer a déclaré : "Le programme E-Freighter ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour Embraer, en répondant à la demande mondiale croissante de transport de fret pour le commerce électronique et en associant la famille E-Jets de haute technologie à une performance opérationnelle imbattable. Nous sommes très satisfaits des progrès rapides réalisés par les E190F et E195F au cours de la période d'essai. Ces jets seront des outils importants pour nos clients et leur permettront de travailler avec des livraisons plus agiles et décentralisées."

Sur le même sujet