United facilite la réservation de vols des passagers en fauteuil roulant

Article publié le 11 avril 2024 par David Dagouret

Un nouvel outil de mesure numérique aide les passagers à choisir l'avion le mieux adapté à leur fauteuil roulant.

United Airlines a lancé un nouvel outil numérique sur son application et sur united.com qui permet aux passagers en fauteuil roulant de trouver plus facilement les vols qui conviennent à la taille spécifique de leur équipement de mobilité personnel. La compagnie aérienne a également annoncé que les passagers éligibles peuvent demander le remboursement de la différence de prix s'ils doivent payer plus cher pour un vol adapté à leur fauteuil roulant. L'année dernière, United et United Express ont transporté au total plus de 200 000 fauteuils roulants enregistrés.

United a travaillé avec le Conseil consultatif sur les voyages accessibles et a collaboré avec United Spinal Association et Numotion pour développer ces initiatives sans précédent dans le secteur.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les passagers voyageant avec leur fauteuil roulant peuvent se rendre sur l'application United ou sur le site united.com et utiliser les filtres de la page de résultats de la recherche de vols avant de sélectionner leur vol. Après avoir cliqué sur l’onglet de filtre relatif aux fauteuils roulants situé en haut de l’écran, les clients peuvent entrer les dimensions spécifiques de leur appareil de mobilité. Les résultats de la recherche détermineront les options de vol compatibles avec ces dimensions et indiqueront si le fauteuil roulant du client est compatible. La taille des portes de soute varie d’un avion à l’autre, ce qui signifie que certains appareils sont plus adaptés que d’autres à recevoir des fauteuils roulants motorisés de plus grande taille.

Si un passager n'est pas en mesure de prendre le vol de son choix parce que son fauteuil roulant ne peut pas passer par la porte de soute de l'avion - et qu'il choisit un vol United plus cher qui peut transporter son fauteuil roulant le même jour et entre le même point de départ et la même destination, il pourra demander le remboursement de la différence de prix.

L'outil de dimensionnement des fauteuils roulants a été mis en ligne en version bêta au début du mois.

Linda Jojo, vice-présidente exécutive et directrice des relations avec les clients de United a déclaré : "Plus nous en savons sur l'équipement du passager, plus nous pouvons nous assurer que son voyage se déroulera dans de bonnes conditions, de la réservation et l’enregistrement jusqu’au déroulement du vol. Ces nouveaux outils et ces nouvelles politiques permettent également à nos employés de mieux s’adapter, en particulier ceux qui travaillent sur la rampe ou à la porte d’embarquement."

Vincenzo Piscopo, directeur général et président de United Spinal Association a déclaré : "United Spinal Association apprécie ce premier pas important vers l’amélioration des voyages aériens pour les personnes en fauteuil roulant. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre collaboration avec United Airlines afin de garantir que toutes les personnes en fauteuil roulant puissent réserver un vol pour leur prochaine escapade, réunion d’affaires ou visite à leur famille ou leurs amis sur le vol de leur choix, en sachant qu’elles arriveront à destination avec leur équipement intact."

Mike Swinford, directeur général de Numotion a déclaré : "Numotion s’engage à soutenir l’indépendance de ses clients. Le nouveau dispositif de United représente un progrès considérable pour les personnes à mobilité réduite."





