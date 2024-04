Volotea obtient l'agrément complet pour son Système de Management de la Sécurité

Article publié le 12 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie espagnole est la première compagnie aérienne régulière à obtenir cette certification avant la date limite fixée par les nouvelles réglementations de l'EASA.

Volotea a annoncé avoir obtenu l'agrément complet de son “Système de Management de la Sécurité” (SMS) de la part de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). La compagnie espagnole est la première compagnie aérienne régulière à obtenir cette certification avant la date limite fixée par les nouvelles réglementations de l'EASA, prévue pour la fin de l'année 2024.



Auparavant, la certification ne permettait que la supervision des opérations et de la gestion de la maintenance effectuées par des tiers. Désormais, conformément à l'Annexe 145 de la réglementation européenne, la compagnie aérienne a élargi son champ d'application pour couvrir la gestion complète de la maintenance, y compris sa propre maintenance.



Actuellement, Volotea dispose d'une équipe de 42 mécaniciens aéronautiques hautement qualifiés et certifiés. Ces mécaniciens répondent aux normes les plus strictes de l'industrie et donnent la priorité à l'excellence opérationnelle et la sécurité des vols. Ils se trouvent dans les bases de Volotea à Bilbao, Asturias, Verona, Finkenwerder, et Venise.

Sur le même sujet