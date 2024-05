Airbus Helicopters soutient la flotte d'hélicoptères de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie Nationale

Article publié le 23 mai 2024 par David Dagouret

Ce contrat porte sur l'entretien de 33 EC145et 15 EC145.

Airbus Helicopters et Babcock ont remporté un contrat portant sur le soutien de 48 EC145 exploités par le ministère français de l'Intérieur. Le contrat de 12 ans, qui débute cette année, a été signé avec la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé), l'organisme chargé de la maintenance des appareils exploités par le gouvernement français.

Le contrat couvre les 33 EC145 exploités par la Sécurité Civile et les 15 EC145 exploités par les forces aériennes de la Gendarmerie qui sont répartis sur 41 bases en France, dont cinq bases dans les territoires français d'outre-mer. Le contrat couvre le support technique (y compris les représentants techniques de l'industrie travaillant sur site), la fourniture de pièces détachées, les solutions logistiques (transport des pièces détachées et gestion des stocks), la gestion des données techniques et le support logiciel.

Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support and Services d'Airbus Helicopters a déclaré : "La Sécurité Civile et la Gendarmerie Nationale jouent un rôle clé dans la protection de nos communautés en France. Nous sommes fiers d'avoir signé ce contrat qui témoigne de leur confiance et renforce notre partenariat. Nous mesurons notre responsabilité en garantissant que leurs EC145 sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour leurs missions critiques."

Sur le même sujet