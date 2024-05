British Airways lance un troisième vol entre Londres et Chicago

Article publié le 12 mai 2024 par David Dagouret

La compagnie britannique a également annoncé déménager vers le terminal 3 de l'aéroport d'O'Hare.

British Airways a annoncé le lancement d'un troisième vol entre Londres Heathrow et Chicago O'Hare. Cette décision a été prise suite au 70e anniversaire de la desserte de British Airways vers Chicago. Les trois liaisons quotidiennes seront opérées dès l'été prochain en Boeing 777 et en Boeing 787.

La compagnie britannique a également annoncé qu'elle allait déménager du terminal 5 de l'aéroport américain vers le terminal 3. Le service d'arrivée de la compagnie aérienne se poursuivra au terminal 5 de Londres Heathrow. Ce déménagement permettra une meilleure connexion au réseau d'American Airlines.

Neil Chernoff, directeur de la planification et de la stratégie de British Airways a déclaré : "Depuis 70 ans que nous desservons Chicago, nous cherchons constamment à améliorer notre service. L'introduction de notre troisième service quotidien vers Londres et le déplacement de nos départs vers le terminal 3, aux côtés de nos partenaires de l'Atlantic Joint Business, soulignent notre engagement à fournir un service et une commodité inégalés à nos précieux clients de Chicago."

Sur le même sujet