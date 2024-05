Korean Air lance une nouvelle liaison vers Macao

Article publié le 12 mai 2024 par David Dagouret

Cettr liaison sera lancée à partir du 1er juillet 2024.

Korean Air lance un nouveau vol quotidien entre Séoul Incheon et Macao à partir du 1er juillet. Les vols décolleront de l'aéroport international d'Incheon à 21h15 et arriveront à l'aéroport international de Macao à 23h55. Le vol retour partira de l'aéroport international de Macao à 1h10 le lendemain et arrivera à l'aéroport international d'Incheon à 6h00. La durée du vol est d'environ 3 heures et 40 minutes.

Korean Air renforce son réseau vers la Chine. La compagnie a notamment repris trois vols hebdomadaires entre Séoul Incheon et Zhangjiajie et quatre vols hebdomadaires entre Séoul Incheon et Zhengzhou depuis fin avril.

Horaire du vol quotidien Seoul Incheon – Macao :

Seoul Incheon (ICN) à Macau (MFM) – KE169 - Départ 21h15 ; Arrivée 23h55

Macau (MFM) à Seoul Incheon (ICN) – KE170 - Départ 01h10 ; Arrivée 6h00

Les vols aller et retour Macao offrent une connexion directe le même jour de/vers Paris.

Pour rappel, la compagnie opère quotidiennement des vols entre la France et la Corée du Sud.

Départ de Paris (KE902) à 21h00 – Arrivée à Séoul (ICN) à 15h55 (J+1)

Départ de Séoul (KE901) à 11h30 – Arrivée à Paris (CDG) à 18h30 (J+1)

Korean Air partage également un vol quotidien avec son partenaire Skyteam Air France.

Départ de Paris (KE5902) à 13h25 – Arrivée à Séoul (ICN) à 08h40 (J+1)

Départ de Séoul (KE5901) à 10h50 – Arrivée à Paris (CDG) à 18h00 (J+1)

Tous les vols sont opérés du Terminal 2 dédié aux partenaires Skyteam à CDG et à ICN.

Sur le même sujet