La France fait partie des 9 premières destinations desservies par l'A350 d'Emirates

Article publié le 16 mai 2024 par David Dagouret

L'aéroport Lyon Saint Exupéry accueillera l'A350 sur son vol quotidien EK82/83 à partir du 1er décembre 2024.

Emirates a annoncé, le 06 mai dernier, les premières destinations qui seront desservies par ses A350 dès septembre 2024. Avec 10 nouveaux A350 qui devraient rejoindre la flotte d’Emirates d’ici le 31 mars 2025, la compagnie aérienne prévoit de déployer son tout dernier appareil sur 9 destinations dans les mois à venir.



Les 10 premiers appareils A350 d’Emirates offriront trois cabines avec 32 sièges en Classe Affaires, 21 sièges en Économie Premium et 259 sièges en Classe Économique. Tous ces appareils sont destinés à desservir des villes appartenant au réseau court - moyen-courrier d’Emirates, avec Bahreïn comme destination inaugurale.



Les avions nouvellement livrés, seront mis en service dans les villes suivantes :



En Europe :

Lyon sera desservie quotidiennement par l’A350 d’Emirates à partir du 1er décembre 2024.

Bologne sera desservie par l’A350 à partir du 1er décembre 2024.

Edimbourg rejoindra le réseau d’Emirates à partir du 4 novembre 2024 exploité par l’A350. Plus d’informations suivront prochainement.

Au Moyen-Orient :

A partir du 15 septembre, Emirates exploitera son premier A350 vers Bahreïn sur le vol quotidien EK839/840. La fréquence des services A350 augmentera progressivement pour proposer deux vols quotidiens, le deuxième service commençant le 1er novembre.

Le premier A350 d'Emirates qui atterrira à Koweït sera le vol quotidien EK853/854 du 16 septembre.

Le vol quotidien EK866/867 vers Muscat sera opéré par l'A350 à partir du 1er décembre.

En Asie occidentale :

L’A350 d’Emirates sera déployé sur le vol EK502/503 à destination de Mumbai à partir du 27 octobre 2024.

Les vols quotidiens EK538/539 d’Ahmedabad seront opérés par l’A350 à partir du 27 octobre 2024.

Le quatrième service quotidien de Colombo, EK654/655, sera opéré par l’A350 à partir du 1er janvier 2025.

Emirates annoncera davantage de destinations dans les mois à venir alors que de nouveaux avions rejoindront sa flotte. Rappelons qu'Emirates a commandé 65 A350-900.

Adnan Kazim, vice-président et directeur commercial d’Emirates Airline, a déclaré : "L'A350 sera un véritable atout pour Emirates, en nous permettant de desservir avec une efficacité opérationnelle et une plus grande flexibilité des points régionaux à travers le Moyen-Orient, l'Asie de l'Ouest et l'Europe. Doté des cabines de dernière génération, comme nos très prisés sièges en classe Économie Premium, des dernières technologies de divertissement en vol et d’une multitude d'autres services pour les clients, l'Emirates A350 renforce notre engagement de longue date à investir dans la meilleure expérience client possible."





