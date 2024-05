Le Brunei commande des hélicoptères d'Airbus

Article publié le 14 mai 2024 par David Dagouret

Le ministère de la défense du Brunei a commandé six H145M.

Airbus Helicopters a signé un contrat avec le ministère de la Défense du Brunei pour l'acquisition de six hélicoptères H145M.

Remplaçant l'ancienne flotte de BO105, les H145M du Brunei seront utilisés pour améliorer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air dans le cadre de missions telles que l'appui aérien rapproché et l'observation aérienne.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes très honorés par la sélection du H145M pour soutenir les missions élargies de l'armée de l'air royale du Brunei. Le H145M est réputé pour ses hautes performances et sa polyvalence, et nous sommes convaincus qu'il permettra au Brunei de franchir une nouvelle étape en matière de disponibilité opérationnelle."





Sur le même sujet