Icelandair : Résultats des quatre premiers mois de l'année 2024

La compagnie islandaise a transporté plus d'un million de passagers sur cette période.

Icelandair a annoncé les résultats des quatre premiers mois de l'année 2024. Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté plus d'un million de passagers.



En avril 2024, Icelandair a transporté 307 000 passagers, soit une augmentation de 4% par rapport à avril 2023.



Au cours du mois, 27% des passagers voyageaient vers l'Islande, 17% depuis l'Islande, 49% étaient des passagers transatlantiques, et 7% voyageaient sur des vols domestiques, en Islande.



La capacité, mesurée Avaliable Seats KM (ASK), a augmenté de 11 % par rapport au mois d'avril de l'année dernière, tandis que le trafic de passagers, mesuré en passager-kilomètre payant (RPK), a augmenté de 8 %. Le coefficient de remplissage était de 81 % et la ponctualité de 88,3 %, soit une augmentation de 7,8 points de pourcentage entre les deux années.



Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Avec plus de 300 000 passagers en avril et un million au cours des quatre premiers mois de l'année, nous continuons d'enregistrer une forte augmentation du nombre total de passagers. La baisse sur les marchés vers et depuis l’Islande est principalement attribuée à un déplacement du trafic de Pâques en mars cette année. La demande pour le marché transatlantique est restée forte et près de la moitié de nos passagers étaient des passagers transatlantiques, contre 40 % l'année dernière. Cela démontre la flexibilité de notre réseau de lignes qui nous permet de rediriger la capacité vers les marchés où la demande est la plus forte à chaque fois, grâce à une gestion rigoureuse des recettes. Je suis très heureux de constater le maintien d'une solide performance en matière de ponctualité, qui est le fruit d'une forte concentration et de la performance exceptionnelle de l'équipe d'Icelandair. En mai, nous introduisons trois nouvelles destinations saisonnières. Le 1er mai, nous avons commencé notre programme de vols vers les Îles Féroé, et plus tard dans le mois, nous commencerons nos vols vers Pittsburgh et Halifax."





