Vietnam Airlines change de terminal à Paris CDG pour les passagers de la classe Economy et Premium Economy

Article publié le 28 mai 2024 par David Dagouret

Les passagers de ces deux classes seront invités à effectuer leur enregistrement à la Zone 3 du terminal 2F, à partir du 31 prochain.

À partir du 31 mai 2024, Vietnam Airlines transfère une partie de son activité d'enregistrement à l'aéroport Charles de Gaulle (CDG - Paris, France) du terminal 2E au terminal 2F pour les passagers voyageant en classe Economy et en classe Premium Economy.



Les passagers en classe Economy et en Classe Premium Economy seront invités à effectuer leur enregistrement à la Zone 3 du terminal 2F.



Les passagers en classe Business, les membres Platinum du programme de fidélité de Vietnam Airlines, ainsi que les membres Elite Plus de SkyTeam, auront la possibilité de s'enregistrer au terminal 2E (comme précédemment), ou à la Zone 2 du terminal 2F.



Les vols en partenariat VN2106, opérés par Air France, maintiendront leur enregistrement au terminal 2E.



Vietnam Airlines encourage les passagers à utiliser les services d'enregistrement en ligne sur www.vietnamairlines.com, l'application mobile ou les bornes libre-service à l'aéroport. En raison de ce changement de terminal, il est recommandé aux passagers d'arriver à l'aéroport au moins 3 heures avant l'heure de départ pour garantir une expérience d'enregistrement fluide.



Un représentant de Vietnam Airlines a déclaré : "Vietnam Airlines remercie la coopération des passagers et espère que ces derniers seront compréhensifs lors de la transition partielle de l'enregistrement vers le terminal 2F. En cas de doute à l'aéroport, veuillez contacter le personnel au sol pour une assistance immédiate."





Sur le même sujet