Résultats d’easyJet pour la période de 6 mois se terminant le 31 mars 2024

Article publié le 27 mai 2024 par David Dagouret

easyJet a enregistré une perte globale avant impôt de 350 millions de livres sterling (perte déclarée avant impôt de 347 millions de livres sterling). La compagnie britannique possède près de 146 millions de livres sterling en trésorerie nette.

La compagnie orange devrait augmenter sa capacité pour l'exercice financier 2024 car elle attend la livraison de 16 avions de la famille A320neo. Pour information, toute la flotte d'Airbus d'easyJet est équipée de moteurs CFM.

easyJet a précisé qu'elle avait lancé durant cette période les bases de Birmingham et Alicante. Une dixième base au Royaume-Uni a été annoncée à Londres Southend et devrait ouvrir à l’été 2025.

Le revenu par siège du troisième trimestre devrait être légèrement en hausse en glissement annuel, avec le pic de Pâques qui est tombé en mars dans un certain nombre des pays du réseau. Le revenu par siège du quatrième trimestre : les taux de remplissage sont en avance avec un rendement légèrement en hausse en glissement annuel. Deuxième semestre 2024 : environ 59 millions de sièges en vente, +8% en glissement annuel. La capacité pour l’exercice financier 2024 devrait être d’environ 100 millions de sièges.

Johan Lundgren, CEO d'easyJet, a déclaré : "La croissance ciblée d'easyJet et notre accent mis sur la productivité nous ont permis de réduire nos pertes hivernales, stimulées par notre marque et la confiance en notre réseau dans lesquels nous continuons à investir. Nos deux nouvelles bases, Alicante et Birmingham, affichent des chiffres de passagers bien supérieurs à la moyenne de notre réseau, et nous avons annoncé une dixième base au Royaume-Uni à Londres Southend à partir du mois de mars prochain, poursuivant ainsi la croissance de notre réseau de loisirs au Royaume-Uni, où easyJet Holidays joue un rôle de plus en plus important. Nous sommes désormais totalement concentrés sur un autre été record qui devrait générer une forte croissance des bénéfices pour l’exercice financier de 2024 et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme."





