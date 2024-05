Air France : premières nouveautés de son programme hiver 2024-2025

Article publié le 27 mai 2024 par David Dagouret

La compagnie nationale française a annoncé une nouvelle liaison vers le Brésil, les Maldives et la Suède au départ de Paris-Charles de Gaulle.

Air France a annoncé, le 16 mai dernier, les premières nouveautés de son programme d'hiver 2024-2025. Au cours de la période allant de novembre 2024 à mars 2025, la compagnie nationale française proposera 5 liaisons supplémentaires au départ de son hub de Paris-Charles de Gaulle, dont 3 nouveautés.

Air France proposera une liaison entre Paris CDG et Salvador de Bahia (Brésil), avec trois vols par semaine (les lundis, jeudis et samedis) à compter du 28 octobre 2024. Les vols seront assurés en Airbus A350-900 équipé de 324 sièges (34 en cabine Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy).

La compagnie proposera également une liaison vers Malé (Maldives), avec jusqu’à 2 vols par semaine (les vendredis et dimanches) pendant les fêtes de fin d’année, du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Les vols seront assurés en Airbus A350-900 équipé de 292 sièges.

Enfin, la compagnie aérienne proposera une liaison vers Kiruna (Suède), avec 1 vol par semaine le samedi à compter du 21 décembre 2024, assuré en Airbus A319.

Air France a également annoncé le renforcement de son offre vers les Etats-Unis. La compagnie prolongera sur l’hiver la desserte de Denver (Colorado, Etats-Unis) et Phoenix (Arizona, Etats-Unis), avec 3 vols par semaine vers chaque ville, au départ de Paris-Charles de Gaulle. La liaison vers Denver était jusqu’ici uniquement proposée en été, et celle de Phoenix, nouveauté de l’été 2024, a été inaugurée le 23 mai dernier.

