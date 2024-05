Sophie Adenot s'envolera pour l'espace en 2026

Article publié le 24 mai 2024 par David Dagouret

Elle s'envolera pour une mission de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale.

Ingénieure aéronautique et pilote française, la lieutenant-colonel (Air et Espace) Sophie Adenot née en 1982, était devenue officiellement, en 2022, la 11e astronaute française et la 1ère aviatrice française à occuper ces fonctions.

Diplômée de l’École de l’Air et brevetée pilote d’hélicoptère, la lieutenant-colonel (Air et Espace) Sophie Adenot intègre l’escadron d’hélicoptères 1/67 « Pyrénées » spécialisé dans les missions de recherche et sauvetage au combat sur la base aérienne 120 de Cazaux. Elle rejoint ensuite l’escadron de transport (ET) 60 sur la base aérienne 107 de Villacoublay. Formée à SUPAERO Toulouse, puis au MIT à Boston, elle devient en 2018 la première femme pilote d’essai expérimental sur hélicoptères en France au sein du centre d’expertise DGA Essais en vol rattaché à la Direction générale de l’armement (DGA). Diplômée de l’Empire Test Pilot School de Boscombe down, elle est riche d’une expérience européenne et internationale (Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni).

Depuis plus d’un an, aux côtés de ses camarades de promotion, la colonel Sophie Adenot, a suivi un entrainement au plus haut niveau d’exigence au sein du Centre d’entrainement des astronautes de l’ESA. Cours théoriques et pratiques ont permis d’apporter les compétences fondamentales techniques et scientifiques qui lui seront nécessaires à l’appréhension de ses futures missions à bord de la station spatiale internationale.

On a appris que Sophie Adenot avait bien été sélectionnée pour s'envoler dans l'espace et qu'elle allait rejoindre en 2026, la Station Spatiale Internationale. Elle rejoindra donc au printemps 2026 l'ISS qui se trouve à 400 km au dessus de nos têtes, elle séjournera à bord durant près de 6 mois.

Elle deviendra ainsi la deuxième femme française à voyager dans l'espace après Claudie Haigneré qui a quant à elle effectuait deux missions dans l'espace, la première en 1996 et le second en 2001.