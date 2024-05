WestJet augmente ses fréquences vers Paris

Article publié le 24 mai 2024 par David Dagouret

A partir du 27 octobre 2024, la liaison entre Calgary et Paris sera opérée quotidiennement.

WestJet a annoncé qu'elle allait augmenter ses fréquences entre Paris Charles-de-Gaulle (CDG) et Calgary (YYC). Dès le programme d'hiver 2024-2025, la compagnie canadienne passera sa liaison entre Paris et Calgary à 7 vols par semaine dès le 27 octobre 2024. Cette ligne sera opérée en Boeing 787 Dreamliner.

La compagnie aérienne a également annoncé qu'elle déploiera ses 787 sur certaines de ses liaisons les plus demandées, notamment en augmentant sa capacité entre Calgary et Cancun, Puerto Vallarta, mais aussi vers Honolulu.

La liaison entre Calgary et Cancun passera à 13 vols par semaine à partir du 28 octobre 2024, celle entre Toronto et Cancun qui sera lancée le même jour passera à 7 vols par semaine. La ligne Calgary-Puerto Vallarta sera opérée une fois par jour à partir du 11 novembre 2024. Enfin, le vol entre Calgary et Honolulu sera opéré 3 fois par semaine à partir du 16 novembre 2024.

