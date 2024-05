Piper Aircraft annonce la création d'un centre de service agréé en France

Article publié le 29 mai 2024 par David Dagouret

Troyes Aviation devient le centre de service Piper agréé en France.

Piper Aircraft, Inc. et Flying Smart Aero, concessionnaire Piper agréé, ont annoncé la nomination de Troyes Aviation en tant que centre de service Piper agréé en France. Fondée en 1973 par Françoise Horiot et transférée à un nouveau propriétaire en 2023, Troyes Aviation est une filiale à part entière de JGH SAS et la société sœur de JG AVIATION, le centre de service Pilatus agréé pour la France.

David Fabry, directeur de la distribution chez Flying Smart a déclaré : "Flying Smart est fier d'ajouter Troyes Aviation à son réseau de centres de services agréés couvrant la France. Grâce à sa situation géographique et à son expertise, Troyes Aviation facilitera la maintenance de la flotte française de Piper, de l'Archer au nouveau M700 FURY."

Ron Gunnarson, vice-président des ventes, du marketing et du soutien à la clientèle chez Piper Aircraft a déclaré : "Nous sommes ravis d'élargir notre réseau mondial de fournisseurs de services avec l'arrivée de Troyes Aviation. Notre objectif est de fournir aux clients et aux propriétaires une expérience de propriété exceptionnelle, en s'assurant qu'ils ont le soutien technique et l'expertise nécessaires pour entretenir leurs avions. Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'innover et de soutenir nos clients dans le monde entier, et nous sommes reconnaissants à Flying Smart et à David Fabry d'avoir formé ce nouveau partenariat de centre de services."





