Volotea a célébré 75 millions de passagers

Article publié le 26 mai 2025 par David Dagouret

Près de 10 millions de passagers sont en provenance ou à destination de la Sardaigne.

Volotea a célébré, le 08 mai dernier, 75 millions de passagers transportés depuis sa création en 2012, dont près de 10 millions en provenance ou à destination de la Sardaigne. Pour marquer cette étape majeure, la compagnie a orchestré une initiative sans précédent à l'aéroport d'Olbia Costa Smeralda : l'accueil de ce passager symbolique avec le plus grand tapis de bienvenue au monde.



Le vol Barcelone-Olbia, qui a atterri à l'aéroport Costa Smeralda à 11h00, s'est déroulé exceptionnellement en présence de plusieurs membres des équipes de Volotea ainsi que de Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea, venus célébrer ensemble cette étape importante.



"Cia mamma, je suis le passager 75 000 000" est la phrase qui a été imprimée sur un tapis géant de 75 m², a accueilli Fabio Bonaiuto, le 75 millionième passager Volotea, à son arrivée à Olbia. Ce message rappele que la première personne à qui l'on écrit après avoir atterri est presque toujours sa mère. Pour marquer cet événement unique, le 75 millionième passager s'est vu offrir 75 vols gratuits à partager avec sa mère.



Depuis son premier vol en 2012, Volotea a parcouru un long chemin. Aujourd'hui, la compagnie relie plus de 110 aéroports en Europe, avec un réseau de plus de 420 routes et 20 bases d'exploitation, dont 7 en Italie. En 2025, la compagnie propose 12,7 millions de sièges.



Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "Nous sommes fiers de célébrer notre 75 millionième passager avec une initiative qui représente parfaitement l'esprit de Volotea : surprendre, émouvoir et rendre chaque voyage spécial. Ce record mondial est le symbole de notre engagement à offrir des expériences uniques à nos passagers, démontrant que nous sommes une compagnie aérienne à prix compétitifs, mais qui fournit des services de qualité et atteint toujours des objectifs de haut niveau."





