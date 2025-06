United dévoile sa nouvelle cabine Elevated

Article publié le 31 mai 2025 par David Dagouret

La livraison du premier Boeing 787-9 équipé de l’intérieur Elevated est prévue d’ici fin 2025

United Airlines a présenté son tout nouvel intérieur United Elevated, conçu pour équiper ses nouveaux Boeing 787-9. Ce concept introduit deux nouveaux modèles de suites en classe affaires, le plus grand nombre de sièges premium dans la flotte de la compagnie, un service de caviar Ossetra, la connectivité Starlink et des écrans 4K OLED de très grande taille.

Les nouvelles suites United Polaris Studio, situées en première rangée de chaque section de la classe affaires, proposent huit sièges-lits totalement inclinables avec accès direct à l’allée. Elles offrent un espace accru de 25 % par rapport aux sièges Polaris standards et intègrent des portes privatives, un ottoman pour accueillir un compagnon de voyage, des menus exclusifs, un service de caviar Ossetra, des trousses de confort comportant des produits de soin de luxe, un chargeur sans fil pour téléphone, la connectivité Bluetooth, ainsi qu’un impressionnant écran tactile 4K OLED de 27 pouces – le plus grand jamais proposé par une compagnie américaine.

Les sièges United Polaris classiques sont également repensés en véritables suites avec portes coulissantes et écrans individuels 4K OLED de 19 pouces. Tous les voyageurs en cabine affaires United Polaris ont accès aux six salons United Polaris du réseau de la compagnie.

"Nous proposons déjà une expérience internationale remarquable et desservons le plus vaste réseau transatlantique et transpacifique. Ces nouvelles améliorations renforcent notre positionnement haut de gamme, apportent de nouvelles raisons de choisir United, et nous préparent à la croissance pour la décennie à venir et au-delà", déclare Andrew Nocella, vice-président exécutif et directeur commercial de United. "Nous ne cessons d’innover pour nous distinguer des autres compagnies et nous sommes convaincus que cette nouvelle expérience portera le voyage international vers de nouveaux sommets."

La cabine Elevated des 787-9 fait l’objet d’une transformation complète, du nez à la queue de l’appareil : une ambiance lumineuse et chaleureuse, des matériaux raffinés et des détails pensés pour chaque passager. Elle comprend 99 sièges premium – un record chez les transporteurs américains –, des sièges United Premium Plus avec séparateurs de confidentialité et chargeurs sans fil, ainsi qu’une cabine United Economy® dotée de la connectivité Bluetooth et des plus grands écrans individuels au monde en classe économique.

United a investi plus de 150 millions de dollars dans l'amélioration de son offre gastronomique cette année. Les appareils dotés de l'intérieur United Elevated proposeront en classe affaires United Polaris un espace de collation en libre-service avec des produits signés Garretts, Community, ou encore Joe & Seph's, ainsi que des options spécifiques aux suites Polaris Studio, comme un service de caviar Ossetra accompagné de Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé. Des repas légers aux accents régionaux seront également proposés en cours de vol. En United Economy®, les voyageurs bénéficieront de trois choix de plats principaux, de nouveaux desserts et d'une entrée servie en amont du repas principal.

United prévoit la livraison du premier 787-9 équipé de la cabine Elevated d’ici fin 2025. Les premiers vols commerciaux sont attendus en 2026 entre San Francisco et Singapour, ainsi qu'entre San Francisco et Londres. United est aujourd’hui le principal transporteur sur les réseaux transatlantique et transpacifique et dessert 147 destinations internationales. Tous les futurs Boeing 787 de la compagnie intégreront les suites United Polaris Studio et les intérieurs Elevated. Environ 30 avions de ce type sont attendus d’ici 2027.

Ces appareils figureront également parmi les premiers gros-porteurs de United à proposer la connectivité Starlink gratuite pour les membres MileagePlus. Idéale pour les vols internationaux, cette technologie garantit un accès Internet rapide et fiable, y compris au-dessus des océans, des régions polaires et des zones isolées jusque-là hors de portée des 9réseaux cellulaires ou Wi-Fi classiques.

Configuration des premiers 787-9 avec intérieur Elevated :

Huit suites United Polaris Studio

Deux rangées, deux sections, configuration 1-2-1

56 suites de classe affaires United Polaris

14 rangées, deux sections, configuration 1-2-1 (choix entre sièges orientés vers les hublots ou le centre (idéal pour les voyageurs individuels), ou vers l’allée (parfait quand on voyage à deux)

35 sièges United Premium Plus, soit le plus grand nombre jamais proposé dans la flotte de United 5 rangées, configuration 2-3-2

33 sièges United Economy Plus et 90 sièges United Economy 15 rangées au total, configuration 3-3-3

Les 787-9 actuels de la compagnie disposent de 48 sièges United Polaris, 21 United Premium Plus, 39 United Economy Plus et 149 United Economy.

United Polaris Studio

Situées en première rangée de chaque section de la classe affaires, les suites United Polaris Studio seront proposées à un tarif spécifique par rapport aux sièges United Polaris classiques. Elles se distinguent par des prestations et éléments de design supérieurs. Plus spacieuses, elles incluent un siège ottoman avec ceinture de sécurité dans six des huit suites, un très grand écran tactile 4K OLED de 27 pouces – le plus grand parmi les compagnies américaines –, la connectivité Bluetooth, un chargeur sans fil pour téléphone, ainsi que des ports USB-C et des prises électriques. Chaque suite dispose également de électroniques du siège, de tables en quartzite, d’un siège en laine douce et d’une finition façon bois naturel.

Les prestations à bord sont également améliorées, et les passagers bénéficieront d’un ensemble exclusif comprenant pyjama à capuche et chaussons, un casque anti-bruit à technologie Meridian, une trousse de confort comportant des soins Perricone MD Cold Plasma Plus+, un jeu de cartes siglé United, idéal pour partager un moment à deux sur l'ottoman, un coussin en velours sur ce dernier ainsi que la literie Saks Fifth Avenue composée d’une couette, d’une couverture, d’un grand oreiller et d’un oreiller rafraîchissant.

Les passagers de la suite United Polaris Studio auront accès aux espaces d’accueil Global Reception® de la compagnie, bénéficieront d’un embarquement prioritaire aux côtés des membres United Global Services® et pourront, selon leur éligibilité, profiter du service de transfert sur le tarmac.

United Polaris

Les nouvelles suites United Polaris standards proposées dans la cabine Elevated intègrent également des portes coulissantes, un écran tactile 4K OLED de 19 pouces avec connectivité Bluetooth, quatre modes de recharge pour les appareils électroniques, dont un chargeur sans fil, ainsi que des commandes électroniques du siège. Chaque suite offre un accès direct à l’allée, un siège en laine respirante et, pour la première fois chez un transporteur américain, la possibilité de choisir entre des sièges orientés vers les hublots ou vers le centre de l’appareil, pour plus d’intimité pour les voyageurs individuels, ou encore vers l’allée, avec une séparation abaissable jusqu’à la hauteur du lit – idéale pour les voyageurs en duo.

Le célèbre chariot à glaces de United Polaris bénéficiera également d’un renouveau, avec une sélection de parfums en édition limitée signée Tillamook, de nouvelles garnitures proposées tout au long de l’année, sans oublier le classique parfum vanille.

United Premium Plus et United Economy

Les sièges United Premium Plus de la cabine Elevated bénéficient d’une amélioration significative, avec l’ajout d’éléments jusqu’alors réservés aux passagers de la cabine United Polaris. Ils intègrent désormais des matériaux au toucher doux, des tables cocktails en quartzite, un écran tactile 4K OLED de 16 pouces, la connectivité Bluetooth et trois moyens de recharge, dont un chargeur sans fil pour téléphone – une première pour cette classe. Ces sièges offrent également un emplacement dédié pour la bouteille d’eau et les écouteurs, ainsi qu’un séparateur de confidentialité avec liseuse intégrée – une autre nouveauté pour la cabine United Premium Plus.

Les passagers des cabines United Economy Plus et United Economy bénéficieront tous d’un écran tactile 4K OLED de 13 pouces – le plus grand au monde en classe économique. Chaque siège dispose d’une connectivité Bluetooth et de six prises électriques par rangée. L’aspect visuel et le confort des cabines s’alignent sur les codes esthétiques de la cabine United Premium Plus, avec une assise ergonomique qui suit le mouvement de l’inclinaison.

