Cathay réouvre son salon The Bridge à l'aéroport de Hong Kong

Ce salon a officiellement rouvert ses portes le 7 mai dernier.

Cette réouverture marque le début d’un programme de modernisation de grande envergure des salons de la compagnie à Hong Kong et au-delà. Elle précède notamment la rénovation du salon The Wing, Première Classe, qui fermera ses portes le 23 mai prochain pour rouvrir en 2026, suivie par celle de The Wing, Classe Affaires. L’objectif est de garantir une expérience premium continue, même pendant les travaux.



Par ailleurs, un autre salon Classe Affaires de la compagnie, The Deck, sera également rénové. À compter du 21 mai prochain, il servira temporairement de salon Première Classe durant la rénovation de The Wing. Les clients éligibles pourront également continuer à profiter des salons The Pier, Première Classe et The Pier, Classe Affaires durant cette période.



Au cours des deux prochaines années, Cathay Pacific lancera de nouveaux salons phares à Hong Kong, Pékin et, pour la toute première fois, à New York, dans le cadre de son investissement de plus de 100 milliards HKD dans sa flotte, ses cabines, ses salons et l’innovation digitale.



Le salon The Bridge est situé à proximité immédiate de la porte d’embarquement 35 au Terminal 1 de HKIA.



Guillaume Vivet, General Manager Customer Experience Design, a déclaré : "Notre objectif était de créer un espace véritablement accueillant, un lieu qui reflète notre engagement en faveur d’un design réfléchi et centré sur l’humain. Du mobilier à la restauration, en passant par l’ambiance olfactive et musicale, chaque détail a été soigneusement pensé pour favoriser le confort et créer une atmosphère à la fois apaisante et raffinée. Le résultat est un espace dans lequel les clients peuvent réellement se détendre, un refuge conçu pour enrichir leur voyage et leur laisser un souvenir marquant à chaque visite."





