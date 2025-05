Transavia ouvre 10 nouvelles lignes vers le Maroc

Article publié le 26 mai 2025 par David Dagouret

Les nouvelles routes vers le Maroc seront lancées à l’hiver 2025.

Transavia France a renouvelé, le 13 mai dernier, son contrat de partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT). A cette occasion, la filiale low-cost du groupe Air France KLM annonce l’ouverture de 14 nouvelles lignes vers le Maroc pour l’hiver prochain.



La compagnie desservira pour la première fois Marrakech, Agadir ou encore Dakhla depuis de nombreux aéroports français (Marseille, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Deauville, Montpellier, Lille, Brest et Rennes). Elle opèrera également pour la première fois des vols entre le Maroc et des destinations européennes (Berlin et Venise).



Les routes seront opérées comme suit :



Au départ de Montpellier :

Agadir (nouveauté) : 1 vol par semaine (les dimanches) - 1er vol le 21/10/2025



Au départ de Marseille :

Dakhla (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mardis) – 1er vol le 28/10/2025



Au départ de Bordeaux :

Dakhla (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mercredis) – 1er vol le 29/10/2025



Au départ de Toulouse :



Marrakech (nouveauté) : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches) – 1er vol le 19/10/2025

Agadir (nouveauté) : 1 vol par semaine (les dimanches) – 1er vol le 20/10/2025



Au départ de Nantes :

Essaouira (prolongation) : 2 vols par semaine (les lundis et jeudis)



Mais aussi :

Lille - Agadir (nouveauté) : 1 vol par semaine (lessamedis) – 1er vol le 24/10/2025

- Agadir (nouveauté) : 1 vol par semaine (lessamedis) – 1er vol le 24/10/2025 Lille - Marrakech (nouveauté) : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis) – 1er vol le 20/10/2025

- Marrakech (nouveauté) : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis) – 1er vol le 20/10/2025 Brest - Agadir (nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis) – 1er vol le 23/10/2025

- Agadir (nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis) – 1er vol le 23/10/2025 Rennes - Agadir (nouveauté) : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis)– 1er vol le 22/10/2025

- Agadir (nouveauté) : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis)– 1er vol le 22/10/2025 Biarritz - Marrakech (nouveauté) : 2 vols par semaine (les mercredis et samedis) – 1er vol le 21/10/2025

- Marrakech (nouveauté) : 2 vols par semaine (les mercredis et samedis) – 1er vol le 21/10/2025 Deauville - Marrakech (nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis) – 1er vol le 23/10/2025

- Marrakech (nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis) – 1er vol le 23/10/2025 Marrakech - Berlin (nouveauté) : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches) – 1er vol le 26/10/2025

Marrakech - Venise (nouveauté) : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis) – 1er vol le 27/10/2025

Agadir - Berlin (nouveauté) : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis) – 1er vol le 27/10/2025

Olivier Mazzucchelli, Président Directeur Général de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’avoir renouvelé notre contrat avec notre partenaire de l’ONMT. Nous avons pu partager nos objectifs très élevés sur le Maroc pour l’hiver prochain, un marché clé

et vecteur de croissance pour Transavia. Nous avons à cœur de proposer à notre clientèle toujours plus de possibilités de voyages vers cette destination historique."





Sur le même sujet