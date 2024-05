Transavia recrute près de 600 collaborateurs en 2024

Article publié le 27 mai 2024 par David Dagouret

La compagnie recrute des agents au sol ainsi que des pilotes.

Transavia, la filiale low-cost du groupe Air France, a annoncé le recrutement de 600 personnels professionnels en 2024. Plus de 100 postes sont à pourvoir au sol dans de nombreux services (Maintenance, Revenue Management ou encore Informatique).

La compagnie recherche également 150 pilotes à travers la filière de recrutement d’Air France.

Plus de 300 stewards et hôtesses de l’air (Personnel Navigant Commercial) ont déjà été recrutés.

Avec cette nouvelle campagne de recrutement, Transavia comptera cet été 3000 employés.

Les offres d’emploi sont accessibles sur le site : recrutement.transavia.com/fr

Gil Breda, Directeur des Ressources Humaines chez Transavia France a déclaré : "Notre entreprise est en pleine croissance au sein d’un secteur dynamique. Les défis sont nombreux : poursuivre notre développement, offrir toujours une qualité de service élevée et enfin continuer de nous transformer pour répondre aux enjeux environnementaux. Nous avons à cœur d’apporter une attention particulière à nos clients comme à nos collaborateurs. Chaque jour, nos équipes au siège social, à l’aéroport et à bord de nos avions incarnent notre promesse We make low-cost feel good."





