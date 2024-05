Meeting Gap-Tallard : programme 2024

Article publié le 25 mai 2024 par David Dagouret

La fête aérienne se tiendra les 25 et 26 mai à l'aérodrome de Gap-Tallard dans les Hautes-Alpes.

Le meeting aérien de Gap-Tallard se tiendra ce week-end.

Samedi 25 mai :

Ce samedi 25 mai sera réservé à l'exposition statique d'aéronefs (ULM, avions, planeurs, hélicoptères, aéronefs de collection…) : NH 90 Caïman / Ms733 Morane Marine / Broussard / Alouette II / Alouette III / Lama / Fennec ALAT / EC 145 Gendarmerie Choucas 05. Les aéronefs qui voleront au show aérien le dimanche (à l’exceptions de la PAF) seront présents le samedi.

Des visites guidées et gratuites des sociétés et associations de l’aérodrome seront également proposées. Un village des Hautes-Alpes, un stands de la fédérations aéronautiques, un stand de l'Armée de l’Ai et des artisans locaux seront présents.

Dimanche 26 mai :

Le dimanche 26 sera organisé le show aérien avec des avions suivants :

Collections "WarBirds" : Sabre avec spectacle de pyrotechnie, Spitfire, Corsair, Zéro japonais, WarHawk, Texan, biplans

Voltige : Equipe de voltige de l’Armée de l’Air, Patrouille TB30 « Vertical Flight Expérience », champion du monde de voltige Nicolas Ivanoff…

Précision d’atterrissage parachutistes et grande formation,

Nombreux ULM, avions, hélicoptères (Fennec, Gazelle, Alouette II, Alouette III, Lama…) en exposition statique,

Hélicoptère de secours en montagne de Briançon « Choucas 05 »,

Hélicoptère de transport de troupe Armée de Terre NH 90 « Caïman »,

Patrouille de Rafale Marine,

Patrouille de Mirage 2000 « Couteaux Delta »,

Et bien entendu, le show complet de la Patrouille de France.

Le programme prévisionel des vols sera le suivant :

11h00 :

Parachutistes Précision

Piper Supercub T18

Stampe Sv4 Rs

12h00 :

Gazelle Alat

Biplan Bu 131

Voltige Planeur

Parachutistes Grande Formation

13h00 Pause Déjeuner

14h00 :

Bronco

Sabre

Flamant F-Azvg Dassault Md312

Patrouille Pt18

Yak 11

15h00 :

Spitfire

Na T6 Texan

Nh 90 Caïman Alat

P40 Warhawk

T6 Zero Japonais

F4u Corsair

16h00 :

Voltige En Patrouille Tb30

Bonanza Ivannof

Parachutistes Grande Formation

Patrouille De France

17h00 :

Patrouille Rafale Marine

Équipe De Voltige De L’armée De L’air

Couteaux Delta Mirage 2000

