Leadership In Flight Training (LIFT) Academy commande des appareils Diamond Aircraft

Article publié le 15 mai 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 56 appareils autrichiens.

Leadership In Flight Training (LIFT) Academy a annoncé, le 02 mai dernier, avoir commandé des appareils de Diamond Aircraft. Cette commande porte sur l'acquisition de 50 exemplaires de DA40 et 6 exemplaires DA42.

Fondée par Republic Airways Holdings Inc. la LIFT Academy offre un parcours défini pour une carrière chez Republic Airways. Les nouveaux appareils venus dans la flotte contribueront à renforcer les programmes de formation sur les nouveaux campus de Galveston (Texas) et de Myrtle Beach (Caroline du Sud), ainsi que sur le tout nouveau campus de l'université de Tuskegee (Alabama).

Ed Bagden, directeur des opérations aériennes et des programmes académiques de la LIFT Academy a déclaré : "Nous sommes enthousiastes à l'idée d'agrandir notre flotte avec des DA40 NG et des DA42-VI supplémentaires de Diamond Aircraft, ce qui témoigne de notre partenariat fructueux. Ces appareils ont été choisis pour leur technologie avancée et leur efficacité énergétique, qui non seulement s'inscrivent dans le cadre de nos efforts de développement durable, mais sont également très proches des appareils que nos pilotes utiliseront chez Republic Airways. Cette expansion stratégique permet à la LIFT Academy de continuer à offrir une formation de pointe, préparant nos étudiants à une transition en douceur vers leur carrière de pilote de ligne."

Trevor Mustard, responsable des ventes et du marketing des avions, Diamond Aircraft Canada a déclaré : "Nous sommes honorés de renforcer notre relation de longue date avec la LIFT Academy et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration pendant de nombreuses années."





