OMA dont le principal actionnaire est VINCI Airports, inaugure la première phase des travaux d’extension du terminal de l’aéroport international de Monterrey.

OMA, qui exploite 13 aéroports au Mexique et dont VINCI Airports est l’actionnaire principal, a lancé la première phase d’un programme d’investissements de 400 millions d’euros pour l’aéroport international de Monterrey.

Cet événement inaugure un programme d’investissements d’une durée de cinq ans, qui marquera une étape décisive dans le développement commercial de l’aéroport international de Monterrey et renforcera sa position dans le paysage aéroportuaire mexicain. Ce programme vise une augmentation de 50 % de la capacité de l’aéroport, pour atteindre un trafic de près de 18 millions de passagers par an.

Le programme proposera :

70 comptoirs d’embarquement et bornes en libre-service pour l’enregistrement des passagers et le dépôt des bagages ;

10 000 m2 d’espaces commerciaux au cœur du terminal ;

Un dispositif nouvelle génération pour une efficacité accrue des contrôles de sécurité des passagers en partance ;

Un système intégré et automatisé de gestion des bagages ;

Deux nouvelles jetées avec des zones d’attente et des portes d’embarquement supplémentaires ;

Des zones de retrait des bagages rénovées et agrandies pour les vols nationaux et internationaux.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports a déclaré : "Je tiens à féliciter les équipe d’OMA et de VINCI Airports qui ont mené avec brio la première étape de ce projet d’ampleur pour l’aéroport de Monterrey. L’engagement de VINCI Airports auprès d’OMA est d’accompagner la croissance économique du Nord du Mexique, en augmentant notamment la capacité des terminaux pour les passagers et en améliorant leur expérience de voyage."