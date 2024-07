Air Tahiti lance son programme Ti'a Nati

Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

Vahine Fierro, originaire de l’île de Huahine,surfeuse polynésienne, sera la première à porter les couleurs de la compagnie.

Poursuivant l’épopée des héros légendaires du passé, les grands navigateurs d’autrefois, Air Tahiti, rapproche depuis plus de 65 ans les îles et les hommes, apportant son soutien aux archipels les plus éloignés. La compagnie aux avions tatoués contribue également depuis de nombreuses années à préserver les patrimoines naturels comme culturels des îles tahitiennes.

Air Tahiti a donc annoncé le lancement de son programme Ti’a Nati, les ambassadeurs d’Air Tahiti, destiné à des personnalités impactantes les îles polynésiennes.

Ainsi, Vahine Fierro, originaire de l’île de Huahine, étoile montante du surf polynésien et mondial, sera la première à porter les couleurs de la compagnie et à incarner ses valeurs. Courage, détermination, engagement pour l’environnement et la culture nous réunissent en effet avec Vahine.

Dans le cadre de la signature du partenariat, Vahine a rencontré le 12 juin 2024, Edouard Wong Fat, Directeur Général d’Air Tahiti, qui compte lui aussi des racines sur l’île de Huahine.

Sur le même sujet