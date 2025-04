Delta Air Lines - La connexion Wi-Fi est disponible et gratuite sur les vols transatlantiques

Article publié le 21 avril 2025 par David Dagouret

Le déploiement du Wi-Fi de Delta Air Lines a franchi une nouvelle étape : depuis début avril, tous les clients voyageant sur le réseau transatlantique de Delta vers l'Europe , Israël et l'Afrique de l'Ouest ont accès au Wi-Fi Delta Sync - rapide et gratuit - opéré par T-Mobile .

Il s'agit d'une étape majeure vers l' objectif de Delta d'apporter un réseau Wi-Fi gratuit & performant à l'ensemble de sa flotte (après avoir déjà achevé le déploiement sur l'ensemble de la flotte des vols domestiques aux US), le déploiement du Wi-Fi s'étendra ensuite aux itinéraires desservant l'Amérique du Sud , ce que Delta prévoit d'atteindre plus tard ce printemps.

Dans le cadre de cette mise à niveau de la connectivité, Delta équipera l'ensemble de sa flotte de Boeing 717 d'une solution unique en son genre qui établit une nouvelle norme en matière de connectivité dans l'aviation commerciale. La solution permet une connectivité simultanée à deux réseaux pour offrir la meilleure expérience en ligne possible, ce qui signifie une diffusion transparente vers des appareils personnels et des performances supérieures sur le réseau de Delta.

Delta s'attend à ce que la modernisation de la connectivité à double réseau commence au quatrième trimestre, et que l'ensemble de la flotte du 717 soit achevée d'ici le début de 2026.

À partir de la fin de l'année 2026, certains nouveaux avions A350-1000 et A321neo seront également équipés d'une solution de connectivité à double réseau, améliorant encore notre expérience Delta Sync de nouvelle génération. Comme annoncé au CES , l'expérience du dossier de siège de nouvelle génération comprendra des écrans QLED 4K HDR intelligents, des capacités Bluetooth, des capacités de personnalisation avancées, etc.

Ranjan Goswami, SVP – Customer Experience Design a déclaré : "Grâce au dévouement et à l'expertise des équipes de Delta, nous faisons d'énormes progrès dans nos efforts pour apporter un Wi-Fi rapide et gratuit à chaque avion de notre flotte, ce qui transformera nos avions en plateformes personnalisées où les clients peuvent se connecter et s'engager de nouvelles manières significatives. Avec l'ajout de notre solution pionnière de connectivité à double réseau aux 717 et aux prochaines livraisons d'A350-1000 et d'A321neo, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour ce que signifie rester connecté dans les airs."





