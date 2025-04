AERO 2025 : une 31e édition record pour le salon mondial de l’aviation générale

Article publié le 22 avril 2025 par David Dagouret

La 31e édition du salon AERO, qui s’est tenue à Friedrichshafen au bord du lac de Constance, a confirmé son statut de rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’aviation générale, des sports aériens et de l’aviation d’affaires. Avec une affluence en hausse et un nombre d’exposants et d’appareils jamais atteints auparavant, l’événement a su fédérer la communauté aéronautique internationale autour des dernières innovations du secteur.

Au total, 760 exposants venus de 38 pays ont répondu présents pour cette édition 2025, présentant une impressionnante flotte de 328 aéronefs, contre 270 l’an dernier. Des drones aux jets d’affaires à très long rayon d’action, en passant par les planeurs, ULM, avions à moteur (mono et bimoteur) et hélicoptères, l’éventail de machines exposées illustre la diversité et la vitalité du secteur.

Un nombre record d’aéronefs a été présenté cette année, dont de nombreuses nouveautés dévoilées pour la toute première fois dans le cadre d’un salon professionnel. Ce dynamisme s’est également reflété dans la fréquentation : 32 100 visiteurs issus de plus de 80 pays se sont rendus sur place pour découvrir les innovations, échanger entre professionnels et participer aux conférences et démonstrations en vol.

L’aviation d’affaires a occupé une place particulièrement visible cette année. AERO 2025 a rassemblé la plus vaste sélection d’avions d’affaires présentée sur un salon professionnel en Europe cette année. Le point fort du dispositif : le Business Aviation Dome, un hangar transparent de 2 000 m² installé dans l’exposition statique, qui a su séduire aussi bien les constructeurs que les visiteurs grâce à sa mise en scène soignée et sa vue imprenable sur les appareils exposés.

En combinant innovations technologiques, diversité des exposants et forte mobilisation internationale, AERO 2025 s’est affirmé comme un véritable sommet mondial de l’aviation générale, capable de réunir tous les acteurs du secteur autour des enjeux de demain.