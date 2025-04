L’Espagne met en service son premier Airbus A330 MRTT

Article publié le 22 avril 2025 par David Dagouret

Le premier Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) espagnole est entré en service et a rejoint la 45e Escadre, basée à Torrejón de Ardoz, près de Madrid.

L'Espagne a annoncé avoir mis en service le premier Airbus A330 MRTT de la Force aérienne et spatiale espagnole, ce premier Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) a rejoint la 45e Escadre, basée à Torrejón de Ardoz, près de Madrid. Il s'agit du premier exemplaire d’une commande de trois appareils passée par le ministère de la Défense espagnol en novembre 2021.

Issu des installations d’Airbus à Getafe, où se situe le centre de conversion des MRTT, l’avion a été entièrement transformé pour répondre aux besoins opérationnels de l’Espagne. Il combine les fonctions de ravitailleur en vol et de transport stratégique, avec des capacités d'évacuation médicale, offrant ainsi une polyvalence particulièrement adaptée aux missions modernes des forces armées.

Avant même leur conversion complète, deux des futurs MRTT espagnols ont déjà été mis à contribution pour des missions de transport logistique ou d’évacuation de ressortissants, notamment lors de l’exercice multinational *Pacific Skies 2024* ou dans le cadre de la crise au Niger et au Soudan.

Les deux appareils restants sont actuellement en cours de transformation dans les ateliers d’Airbus à Getafe. Une fois livrés, ils viendront compléter la flotte MRTT de l’Espagne et renforceront significativement la capacité d’action de la 45e Escadre, tant au niveau national qu’international.

Avec ce premier A330 MRTT, l’Espagne rejoint ainsi le cercle restreint des utilisateurs de cet appareil qui équipe déjà plusieurs armées de l’air à travers le monde, notamment en Europe, en Australie ou au Moyen-Orient. Un choix qui s’inscrit dans une logique de modernisation et de renforcement de l’autonomie stratégique dans un contexte international en constante évolution.

Jean-Brice Dumont, responsable de la puissance aérienne chez Airbus Defence and Space, a déclaré : "Avec l'entrée en service de ce premier A330 MRTT, la Force aérienne et spatiale espagnole dispose désormais du meilleur avion ravitailleur au monde dans sa flotte. Le MRTT assurera non seulement l'interopérabilité avec les nations alliées et l'autonomie stratégique, mais augmentera également considérablement les capacités de projection, d'évacuation aérienne et de ravitaillement en vol."

Sur le même sujet