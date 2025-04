Résultats financiers non-consolidés de Korean Air au premier trimestre 2025

Article publié le 22 avril 2025 par David Dagouret

Korean Air a enregistré un chiffre d'affaires de 3 955,9 milliards de wons (2,6975 milliards de dollars) au premier trimestre 2025, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance s'explique par la forte demande dans les secteurs du transport de passagers et de fret, malgré les incertitudes liées à l'environnement économique. Le bénéfice d'exploitation du trimestre a atteint 350,9 milliards de wons (239,3 millions de dollars), soit une baisse de 19 % par rapport à l'année précédente, principalement due à l'augmentation des coûts d'exploitation liés à l'amortissement et à la maintenance des nouveaux avions, ainsi qu'à l'augmentation des coûts unitaires d'exploitation résultant des fluctuations monétaires.

L'un des principaux facteurs ayant contribué à l'augmentation des coûts d'exploitation a été l'ajout de nouveaux avions, dont les livraisons avaient été reportées en raison de la pandémie. Ces appareils s'inscrivent dans la stratégie globale de Korean Air visant à accroître sa capacité et à améliorer la qualité de ses services à moyen et long terme. En déployant ses derniers avions, la compagnie aérienne entend développer son réseau mondial, améliorer l'expérience des passagers et renforcer sa rentabilité globale.

L'activité passagers a généré un chiffre d'affaires de 2 435,5 milliards de wons (1,8 milliard de dollars) au premier trimestre, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente. Malgré une concurrence accrue due à l'augmentation de la capacité du marché et à diverses incertitudes nationales et internationales, la forte demande de voyages pendant le Nouvel An lunaire et la période des vacances de mars a soutenu la croissance du chiffre d'affaires et du trafic.

La division fret de Korean Air a enregistré un chiffre d'affaires de 1 054 milliards de wons (769 millions de dollars) au premier trimestre, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. Malgré des défis tels que les politiques tarifaires américaines, la demande est restée soutenue dans les secteurs clés, notamment le commerce électronique, l'électronique, les pièces automobiles et les exportations de produits frais en provenance de Corée. La compagnie aérienne a encore renforcé ses performances dans le domaine du fret grâce à des ajustements de capacité agiles et à des efforts stratégiques visant à garantir une demande stable et à long terme de la part de ses principaux clients.

Korean Air prévoit une croissance continue de son activité passagers au deuxième trimestre, alimentée par la forte demande de voyages pendant les vacances de début mai. De bonnes performances sont attendues sur les liaisons au départ de la Corée vers l'Asie du Sud-Est, la Chine et le Japon. Pour maximiser sa rentabilité, la compagnie aérienne prévoit d'explorer de nouvelles destinations et d'étendre ses opérations de vols charters. Dans le secteur du fret, la compagnie aérienne surveillera de près les fluctuations liées aux politiques commerciales américaines et réagira rapidement pour maintenir sa flexibilité opérationnelle et soutenir la stabilité de ses revenus.

