Article publié le 23 avril 2025 par David Dagouret

Ce changement de nom a été officialisé par la Direction générale de l’aviation civile et Aéroports de Paris, gestionnaire du site.

Connue depuis des décennies sous le nom de Toussus-le-Noble, la plateforme francilienne d’aviation générale arbore désormais une nouvelle appellation : "Paris-Saclay-Versailles". Ce changement de nom, officialisé par le Groupe ADP et les autorités aéronautiques, reflète la volonté de mieux inscrire l’aérodrome dans son environnement territorial et de renforcer sa lisibilité à l’échelle nationale et internationale.

Ce changement d’identité n’a aucune incidence sur les opérations aériennes. Le code OACI, LFPN, ainsi que le code IATA, TNF, restent inchangés. Les cartes aéronautiques, les plans de vol, les procédures d’approche et les services associés continuent d’utiliser cette désignation officielle. La plateforme conserve également l’ensemble de ses caractéristiques techniques : deux pistes parallèles, un service d’information de vol (AFIS), ainsi que des installations dédiées à la formation, à la maintenance et à l’aviation d’affaires.

Implanté depuis 1907 sur les terres de Toussus-le-Noble, l’aérodrome a connu plus d’un siècle d’évolution, de l’âge pionnier de l’aviation à l’essor des formations aéronautiques civiles. Aujourd’hui, il héberge plusieurs écoles de pilotage, des sociétés de maintenance, des vols privés, et enregistre près de 80 000 mouvements par an.

Sa proximité immédiate avec le cluster technologique de Paris-Saclay ouvre de nouvelles perspectives, notamment dans le domaine de la mobilité aérienne innovante, de l’aviation électrique et des technologies durables. Ce nouveau nom pourrait ainsi accompagner le développement de partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises du plateau.

Le choix du nom "Paris-Saclay Versailles" traduit également la volonté de mieux intégrer l’aérodrome dans son environnement urbain et social. Situé entre l’héritage royal de Versailles et le dynamisme scientifique de Saclay, le site se positionne à la croisée de l’histoire et de l’innovation.

À terme, cette nouvelle appellation pourrait aussi contribuer à renforcer l’acceptabilité du site auprès des riverains, en valorisant son rôle dans l’écosystème local, tant en matière d’emplois que d’initiatives tournées vers l’aviation de demain.