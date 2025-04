Daniel Boulud rejoint la brigade des chefs Air France au départ des Etats-Unis

Article publié le 22 avril 2025 par David Dagouret

À compter de juillet 2025, Daniel Boulud, grand chef étoilé français installé à New York, proposera de nouveaux plats signature exclusifs à la carte des cabines La Première et Business d’Air France. Ses recettes savoureuses seront à retrouver progressivement au départ des escales de la compagnie aux Etats-Unis.

Alors que la nouvelle suite La Première d’Air France s’envole désormais quotidiennement vers New York, Air France s’associe naturellement au grand chef français basé dans cette ville emblématique des Etats-Unis.

Cet été, ses nouveaux plats seront ainsi à découvrir en cabines La Première et Business sur les vols reliant New York-JFK à Paris-Charles de Gaulle, ligne phare du réseau de la compagnie, ainsi qu’au départ de Los Angeles, Miami, San Francisco et Washington-DC. D’ici la fin de l’année, ces menus seront disponibles au départ de toutes les escales de la compagnie aux Etats-Unis.

C’est la seconde fois que ce chef lyonnais reconnu comme l’un des plus grands au monde collabore avec Air France. Une nouvelle occasion pour la compagnie de faire rayonner la gastronomie française et d’offrir des saveurs d’exception à ses clients. Daniel Boulud proposera des plats simples et savoureux aux racines françaises traditionnelles, teintées de notes contemporaines. En accord avec les standards de la compagnie, il s’attachera à utiliser des produits frais, locaux et à composer des recettes s’inspirant du rythme des saisons.

Daniel Boulud proposera des recettes à base de viande rouge ou de volaille réalisées exclusivement pour les clients d’Air France en collaboration avec Servair, leader français du catering aérien.

Grace à cette nouvelle signature, Air France poursuit le développement de ses collaborations d’exception depuis ses escales du monde vers Paris. La compagnie s’associe également au départ des Etats-Unis à Dominique Crenn qui propose des plats végétariens et des recettes élaborées à base de poisson. Air France s’associe aussi avec Julien Royer au départ de Singapour, Olivier Perret au départ du Canada, Olivier Chaignon au départ du Japon, Jofrane Dailly au départ de La Réunion et Jean-Charles Brédas au départ des Antilles, de la Guyane et sur son réseau régional Caraïbes.

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Air France offre à ses clients voyageant en cabine Business* la possibilité de présélectionner leur plat chaud jusqu’à 24 heures avant le voyage. Ce service combine la garantie de la disponibilité du choix du client et une plus juste consommation à bord.

La Première d’Air France est actuellement disponible au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Abidjan, Dubaï, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapour, Tokyo-Haneda et Washington DC.

Daniel Boulud a déclaré : "En tant que chef français et New-Yorkais, c'est un véritable honneur pour moi de participer à cet échange culturel, à cette connexion essentielle qu'Air France établit entre les États-Unis et la France. À travers mes plats, j'aspire à réduire cette distance en mariant innovation et tradition."

