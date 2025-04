easyJet inaugure sa liaison entre Bordeaux et Corfou (Grèce)

Article publié le 22 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie orange a inauguré cette ligne le 16 avril dernier.

easyJet a annoncé l'inauguration de sa liaison entre Bordeaux et Corfou en Grèce. La ligne a débuté le 16 avril dernier et est programmée à raison de 2 vols par semaine, le lundi et le jeudi.

Proposée jusqu’à la fin septembre, la desserte vise à répondre à la demande croissante de destinations loisirs en Méditerranée, en particulier vers la Grèce, dont la fréquentation ne cesse de progresser ces dernières années auprès de la clientèle française.

Le vol inaugural a décollé samedi matin avec un taux de remplissage jugé encourageant par la compagnie. Corfou devient ainsi la 31e destination d’easyJet au départ de Bordeaux, confirmant l’importance de la plateforme girondine dans le dispositif de la compagnie orange en France.

Sur le même sujet