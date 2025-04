Corsair lance un service d’accueil VIP à l’aéroport Paris-Orly

Article publié le 22 avril 2025 par David Dagouret

Ce service sera proposé en partenariat avec MyDriver.

Corsair et MyDriver s'associent pour proposer à leurs passagers un accompagnement VIP exclusif à l'aéroport Paris-Orly, incluant la possibilité d'un chauffeur privé. Ce service haut de gamme, offert à des tarifs préférentiels pour les clients de la compagnie Corsair, assure une prise en charge complète dès l'arrivée au terminal, un passage rapide aux formalités et un accompagnement personnalisé jusqu'à l'embarquement ou la sortie de l'aéroport.

Au départ de Paris Orly :

Dès leur arrivée à l’aéroport, les passagers bénéficient d’un accueil personnalisé par un agent dédié devant le terminal. Une assistance complète est assurée pour la gestion des bagages, permettant un parcours fluide et sans contrainte. Grâce à un accès prioritaire, l’enregistrement, les contrôles de sûreté et les formalités douanières sont simplifiés, réduisant ainsi le temps d’attente. Pour un confort optimal, les passagers éligibles sont accompagnés jusqu’au salon Business avant d’être guidés vers leur embarquement en toute sérénité.

À l’arrivée à Paris Orly :

Dès la sortie de l’avion, un agent dédié prend en charge les passagers pour un accueil privilégié. Les bagages à main sont transportés à l’intérieur de l’aéroport, tandis que ceux en soute sont récupérés directement sur le tapis et acheminés jusqu’au véhicule du passager. Un passage accéléré aux contrôles de douane assure une arrivée fluide, garantissant un gain de temps précieux et une expérience sans stress.

Ce partenariat permet aux passagers Corsair de voyager en toute sérénité grâce à un service conçu pour maximiser leur confort et leur gain de temps.

Ce nouveau service s’inscrit dans un programme plus large de transformation de l’expérience client, engagé par Corsair à la suite du renouvellement complet de sa flotte avec des Airbus A330neo. En un peu plus de trois ans, la compagnie a entièrement modernisé sa flotte avec des avions neufs de dernière génération, permettant ainsi d’offrir un produit homogène, à la fois moderne et confortable, sur l’ensemble de ses vols. Chaque client voyage désormais à bord d’un appareil doté d’une cabine dernier cri, avec un niveau d’équipement et de confort standardisé.

Au-delà du produit à bord, Corsair déploie un ensemble d’initiatives visant à enrichir l’expérience à chaque étape du voyage. Le partenariat avec MyDriver illustre cette volonté de montée en gamme du service au sol, depuis l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement. Ces dispositifs visent à répondre aux attentes croissantes des passagers en matière de fluidité, de confort et de personnalisation, tout en accordant une attention particulière à chaque détail du parcours client.

Sur le même sujet