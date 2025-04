Emirates célèbre trois millions de passagers transportés sur la ligne Nice-Dubaï

Article publié le 21 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne dessert actuellement Nice Côte d'Azur avec un vol quotidien en A380 toute l'année.

Emirates vient de franchir le seuil des 3 millions de passagers transportés sur sa liaison Nice-Dubaï. La compagnie aérienne dessert actuellement Nice Côte d'Azur avec un vol quotidien en A380 toute l'année, offrant à ses clients un accès à plus de 140 destinations via son hub, Dubaï.

Pour marquer cette étape symbolique, la trois millionième passagère d'Emirates a été chaleureusement accueillie à l'aéroport Nice Côte d'Azur autour d'une arche festive prévue pour l'occasion avec une carte d'embarquement géante afin de lui offrir 2 billets aller-retour en classe économique entre Nice et Dubaï. La compagnie aérienne avait également décoré de bouquets fleuris ses comptoirs d'enregistrement pour l'occasion.

La trois millionième passagère d'Emirates sur la ligne Nice-Dubaï est membre du programme de fidélité Emirates Skywards, comme plus de 700 000 ressortissants et résidents français. Ce programme de fidélité primé, commun à Emirates et flydubai, offre à ses membres des avantages exclusifs, tels que des voyages ou des surclassements, des vols avec des compagnies aériennes partenaires, des séjours hôteliers, des bons d'achats auprès de grandes enseignes ainsi que des expériences inédites proposées par la compagnie aérienne.

Emirates dessert Nice avec un vol quotidien en A380 configuré en trois classes - offrant aux clients 14 suites privées en Première Classe, 76 sièges-lits en Classe Affaires et 427 sièges spacieux en Classe Économique.

Le vol EK78 d'Emirates décolle de Nice à 15h50 et atterrit à Dubaï à 23h59, heure locale.

Le vol retour EK77 quitte Dubaï à 08h40 et arrive à Nice à 13h30, heure locale.

Cédric Renard, Directeur Général d'Emirates en France , a déclaré : "Nice et sa région constituant une porte d'entrée essentielle pour nous en France et au sein de notre réseau mondial, et nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui cette étape symbolique avec la trois millionième cliente accueillie. Depuis le lancement de la ligne Nice-Dubaï en 1994, Emirates a joué un rôle essentiel dans la stimulation du tourisme et du commerce dans la ville, et nous sommes fiers d'être la seule compagnie. aérienne internationale à desservir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec notre emblématique A380 Emirates. Fidèles à notre promesse de marque "Fly Better", les passagers continuent de faire confiance à Emirates pour l'expérience de vol et les services haut de gamme de notre compagnie, ses aménagements uniques à bord et son vaste réseau. Un grand merci à tous nos partenaires d'avoir rendu cela possible, et nous sommes impatients de transporter les 3 prochains millions de passagers sur cette liaison !"

Franck Goldnadel, Président du Directoire des Aéroports de la Côte d'Azur , a déclaré : "C'est un grand plaisir et un honneur de célébrer ensemble le trois-millionième passager d'Emirates à Nice. Ce chiffre symbolique reflète non seulement les relations étroites qu'entretient notre territoire avec Dubaï et son aéroport international, l'un des hubs les plus importants au monde, mais aussi la confiance mutuelle entre la compagnie et l'aéroport Nice Côte d'Azur dans une logique de partenariat gagnant-gagnant."





