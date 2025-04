LATAM Airlines ajoute et rénove ses salons

Article publié le 23 avril 2025 par David Dagouret

En 2025, la compagnie aérienne ajoutera de nouveaux espaces au Pérou et, à l'avenir, au Brésil, à Miami et en Colombie.

Le groupe LATAM met en place et rénove ses salons, situés dans différents aéroports d'Amérique du Sud. Rien que cette année, il prévoit d'ouvrir le salon de l'aéroport Jorge Chávez à Lima, avec un investissement de 10,5 millions de dollars, et la conception du nouvel espace à Guarulhos à Sao Paulo, avec un investissement de 18 millions de dollars et une date d'ouverture prévue pour 2027. En outre, fin février, LATAM a commencé à remodeler son salon à l'aéroport international d'El Dorado et, dans les années à venir, elle prévoit d'ouvrir une extension à l'aéroport de Miami (États-Unis).

D'autre part, LATAM Airlines Brazil commencera à concevoir le nouveau salon cette année, dans le terminal 3 de l'aéroport de Guarulhos à Sao Paulo, l'un de ses principaux hubs dans la région. D'une superficie de 4 700 mètres carrés, il sera le plus grand d'Amérique latine et dépassera celui du Chili.

En Colombie, la compagnie aérienne poursuit le réaménagement de son salon, afin d'offrir, à partir du mois de mai, une expérience plus confortable à ses passagers. D'une capacité de 136 sièges et d'une superficie de 650 mètres carrés, ces améliorations nécessiteront un investissement de 500 000 dollars.

Le salon de Santiago est composé de trois salons : Signature Lounge, pour les catégories Black Signature et Black LATAM Pass, et la cabine Premium Business de LATAM ; Premium Lounge, pour les catégories Platinum LATAM Pass ou les passagers voyageant en cabine Premium Economy de LATAM ; et WorldMember Lounge, pour les clients WorldMember et WorldMember Limited Santander. En moyenne, 1 500 personnes transitent chaque jour par ce salon qui est, à ce jour, le plus grand d'Amérique du Sud.

Il est important de noter que LATAM dispose actuellement de salons pour les passagers internationaux dans cinq aéroports de son réseau de destinations : à Santiago (Chili), à l'aéroport Arturo Merino Benítez ; à Sao Paulo (Brésil), à l'aéroport Guarulhos, Terminal 3 ; à Bogota (Colombie), à l'aéroport El Dorado ; à Buenos Aires (Argentine), à l'aéroport Ezeiza ; et à Miami (États-Unis), pour les vols internationaux (Concourse J).

Paulo Miranda, vice-président de la clientèle du groupe LATAM Airlines a déclaré : "La nouvelle infrastructure, qui renforce notre engagement à offrir des espaces plus sophistiqués et accueillants, sera conforme à celle déjà en place à Santiago depuis 2022, avec des secteurs plus modernes et confortables représentatifs de l'Amérique du Sud, qui incluent l'architecture, la culture, l'hospitalité et des éléments du pays dans lequel ils se trouvent."





