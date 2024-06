Airbus Helicopters signe une commande avec LCI et SMFL

Article publié le 2 juin 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 21 appareils.

Airbus Helicopters, LCI et Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited (SMFL), ont annoncé une commande de 21 hélicoptères de dernière génération.

Cette nouvelle commande importante de LCI et de la coentreprise de leasing de SMFL, SMFL LCI Helicopters (SMFLH), se compose de 14 commandes fermes et de 7 options. Elle se compose d'un mélange d'hélicoptères légers H145, d'hélicoptères moyens H160 et d'hélicoptères super moyens H175.

Les nouveaux hélicoptères seront livrés jusqu'en 2028 et seront destinés à divers segments opérationnels tels que les services médicaux d'urgence (EMS), la recherche et le sauvetage (SAR) et l'énergie offshore, y compris l'énergie éolienne.

Jaspal Jandu, PDG de LCI, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer la poursuite de notre collaboration avec Airbus. Le marché des hélicoptères est confronté à un certain nombre de décisions clés en matière de capacité, car il cherche à faire correspondre l'offre aux exigences de la demande sous-jacente. Cette commande de 21 hélicoptères de dernière génération reflète notre détermination commune à fournir des solutions aux opérateurs et aux utilisateurs finaux de manière durable, efficace et pragmatique."

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters, a déclaré : "Cette nouvelle commande importante d'hélicoptères de la part de LCI et de SMFL marque la prochaine phase passionnante de notre partenariat Flight Path, et vise à fournir le soutien nécessaire, à l'échelle substantielle requise, au secteur des missions critiques. Grâce à notre combinaison d'innovation technique et financière, de connaissance et de présence sur le marché, je suis convaincu que de nombreux autres chapitres sont à venir."

