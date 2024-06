Arajet prend livraison de son 10e Boeing 737 Max

Article publié le 15 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie à bas prix dessert 23 destinations en Amérique du nord et du sud.

Arajet a pris livraison, le 11 juin dernier, de son 10e Boeing 737 Max. L'appareil a rejoint la base de la compagnie aérienne à Saint-Domingue en République Dominicaine. Cette livraison rendre dans la stratégie de la compagnie de vouloir doubler ses destinations au cours des prochaines années.

Depuis son lancement en 2022, Arajet a développé sa flotte de Boeing 737 Max pour desservir 23 destinations dans 16 pays, dont le Canada, le Mexique et l'Argentine. Les performances d'Arajet lui ont valu d'être désignée "Startup Airline of the year" lors du Sommet mondial de l'aviation en 2023.

Victor Pacheco Méndez, PDG et fondateur d'Arajet a déclaré : "Ce dixième appareil est unique, non seulement parce qu'il porte un ruban dominicain spécial peint sur le fuselage, mais aussi parce qu'il augmentera le nombre de nos liaisons avec le continent. Nous réaffirmons notre engagement à démocratiser le ciel et à relier tous nos pays aux prix les plus bas possibles."

Mike Wilson, vice-président des ventes commerciales de Boeing pour l'Amérique latine et les Caraïbes a déclaré : "La polyvalence et l'efficacité du 737 MAX soutiennent l'engagement d'Arajet à offrir à ses clients des voyages sûrs et abordables. En introduisant le 10e 737-8 dans sa flotte, Arajet franchit une étape importante en reliant la République dominicaine au reste du continent américain."





