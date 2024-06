Cathay et Singapore Airlines collaborent sur des initiatives durables

Article publié le 14 juin 2024 par David Dagouret

Cathay et Singapore Airlines (SIA) ont signé un protocole d'accord pour collaborer sur plusieurs initiatives durables. Ces efforts visent à promouvoir le développement et l'utilisation de carburant d'aviation durable (CAF ou SAF en anglais) dans la région Asie-Pacifique, un levier crucial de décarbonisation pour le secteur, et à partager les meilleures pratiques pour améliorer leurs performances en matière de durabilité.

Le protocole d'accord a été signé par le PDG de Cathay Group, M. Ronald Lam, et le PDG de Singapore Airlines, M. Goh Choon Phong, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en marge de la 80ème Assemblée générale annuelle de l'Association du transport aérien international (IATA) et du Sommet mondial du transport aérien.

L'accord, qui se concentre sur deux domaines clés, souligne l'engagement des deux compagnies à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 et confirme leur aspiration à contribuer aux changements en termes de durabilité dans l'industrie aérienne.

Premièrement, Cathay et SIA plaideront conjointement en faveur d'une utilisation accrue de CAF dans la région Asie-Pacifique. Les initiatives dans ce domaine comprendront la sensibilisation du public au rôle crucial des CAF dans la décarbonisation de l'aviation, la promotion de politiques de soutien dans la région et la création d'un cadre mondial normalisé de comptabilité et de déclaration pour garantir la transparence et la vérifiabilité des réductions d'émissions grâce à l'utilisation des CAF. Les compagnies aériennes exploreront également les opportunités potentielles d'achat conjoint de CAF sur certains sites. Ces initiatives visent à accroître la production de CAF et à soutenir son adoption plus large dans l'industrie aérienne.

Le deuxième volet de l’accord sera l'échange de meilleures pratiques visant à réduire les plastiques à usage unique, minimiser les déchets et améliorer l'efficacité énergétique dans les opérations au sol et de fret. Cela permettra à Cathay et SIA d'améliorer leurs performances en matière de durabilité et d'accélérer le développement et la mise en œuvre de solutions durables dans leurs opérations.

M. Ronald Lam, PDG de Cathay Group, a déclaré : "Dans le cadre de notre éthique collaborative «Greener Together», nous recherchons activement des leaders de l'industrie partageant les mêmes idées pour établir des partenariats stratégiques dans le cadre de la transition vers une aviation durable. Notre collaboration avec Singapore Airlines vise à accélérer et à soutenir le développement de la chaîne d'approvisionnement en SAF dans la région, en favorisant un écosystème SAF fiable pour permettre à l'industrie d'atteindre ses objectifs de décarbonisation à long terme. Cathay a été l'une des premières compagnies aériennes en Asie à se fixer pour objectif de 10% de SAF dans sa consommation totale de carburant d'ici 2030, et nous adoptons une approche à multiples facettes pour contribuer à la transition de l'industrie aéronautique vers un avenir plus vert."

M. Goh Choon Phong, PDG de Singapore Airlines, a déclaré : "Singapore Airlines s'engage à intégrer la durabilité dans tous les aspects de ses activités. En même temps, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs seuls. Notre partenariat avec Cathay témoigne de notre ambition commune de renforcer la collaboration dans les initiatives de durabilité dans la région Asie-Pacifique. Ensemble, nous aidons à poser les bases d'une industrie aéronautique plus durable et à garantir que les générations futures continuent de bénéficier des avantages du transport aérien."





