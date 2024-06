easyJet annonce 15 nouvelles lignes en France pour la saison hiver 2024/2025

Article publié le 15 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie lancera ses nouvelles lignes depuis les aéroports de Paris-CDG, Strasbourg, Nice, Lyon, Bordeaux et Nantes.

easyJet a annoncé le lancement de 15 nouvelles lignes en France pour sa saison hiver 2024/2025 avec des destinations internationales au départ de Paris et des régions françaises.

DEPUIS STRASBOURG :

La compagnie orange poursuit son développement en France et ajoute Strasbourg à son réseau d'aéroports français. Cet ajout porte à 24 le nombre total d'aéroports français desservis par la compagnie low cost. Trois nouvelles lignes internationales - Naples, Londres Gatwick et Barcelone - et une nouvelle ligne domestique - Nice-Strasbourg – seront disponibles dès cet hiver.

La liaison entre Strasbourg et Barcelone sera opérée 2 fois par semaine (lundi et vendredi) à partir du 28 octobre 2024.

La ligne entre Strasbourg et Nice sera lancée également le 28 octobre prochain à raison de 5 vols par semaine (lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche).

easyJet desservira Strasbourg à Londres Gatwick à partir du 11 novembre 2024 à raison de 3 vols par semaine (lundi, vendredi et dimanche).

Enfin, la desserte vers Naples depuis Strasbourg sera lancée le 9 décembre 2024, 2 fois par semaine (lundi et vendredi).

DEPUIS PARIS CDG :

Pour la première fois, easyJet desservira la Norvège depuis la France. En effet, la compagnie orange lancera une liaison entre Paris CDG et Oslo dès le 28 octobre prochain, 3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi). easyJet desservira également Tromsø, 2 fois par semaine (jeudi et dimanche) à partir du 28 novembre prochain.

Le transporteur aérien a également annoncé l'ouverture d'une ligne entre CDG et NewCastle dès le 27 octobre 2024 et elle sera opérée 6 fois par semaine soit tous les jours sauf le samedi. Enfin, dès le 02 novembre prochain, depuis Paris CDG, la compagnie low cost s'envolera vers Fuerteventura et ce 2 fois par semaine (mercredi et samedi).

DEPUIS NICE :

Depuis Nice et en plus de sa nouvelle ligne vers Strasbourg, easyJet lancera deux nouvelles lignes internationales. La première entre Nice et Madrid à partir du 27 octobre prochain, jusqu'à 4 vols par semaine (Mardi, jeudi, vendredi et dimanche). La seconde ligne vers Lanzarote à partir du 02 novembre 2024 avec 2 vols par semaine (mercredi et samedi).

DEPUIS LYON :

Deux nouvelles liaisons seront lancées par easyJet pour son programme hiver 2024/2025. La première est celle vers Berlin Brandenburg à partir du 08 novembre 2024 avec 2 vols par semaine (vendredi et dimanche). La seconde ligne sera lancée le 04 janvier 2025 vers Newcastle et sera opérée une fois par semaine (le samedi).

DEPUIS BORDEAUX :

easyJet a annoncé une nouvelle desserte vers Zurich à partir du 7 novembre 2024, avec 2 vols par semaine (jeudi et dimanche). Elle a également annoncé un vol Bordeaux-Rome Fiumicino uniquement pour le Tournoi des Six Nations le lundi 24 février et le vendredi 28 février 2025.

DEPUIS NANTES :

Une seule nouveauté sera lancée depuis Nantes à savoir vers Prague à partir du 30 octobre 2024 avec 3 vols par semaine (lundi, mercredi, samedi).

Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Les nouveautés que nous ajoutons à notre offre pour la saison hiver prochaine sont fidèles à notre stratégie : connecter les régions françaises entre elles ou à l’international à un tarif abordable. L’arrivée de la Norvège dans notre réseau international et de Strasbourg dans notre réseau d’aéroports français contribuent à répondre au mieux aux attentes de nos clients. Dans ce contexte inflationniste, nous savons que les voyageurs cherchent le meilleur rapport qualité-prix et nous sommes fiers de pouvoir rendre le voyage accessible partout en Europe grâce à notre réseau, le premier d’Europe."





