Expliseat signe un contrat avec JAZZ Aviation LP

Article publié le 8 juin 2024 par David Dagouret

Ce contrat porte sur l'acquisition de sièges pour les Dash 8-400 d'Air Canada Express.

À l'occasion du salon Aircraft Interiors Expo à Hambourg, Expliseat a signé un contrat d'achat avec Jazz Aviation LP ("Jazz"). La compagnie aérienne canadienne a choisi le TiSeat 2V pour renouveler les cabines de 25 Dash 8-400. Jazz exploite le service Air Canada Express dans le cadre d'un accord d'achat de capacité avec Air Canada.

Jazz et Air Canada ont choisi le TiSeat 2V pour équiper les Dash 8-400 de Jazz. Le produit est disponible en deux finitions différentes pour les sièges de la classe Preferred Economy et de la Standard Economy. Il est doté d'un support pour appareil électronique personnel (PED – personal electronic device).

Amaury Barberot, président-directeur général d'Expliseat a déclaré : "Nous sommes très fiers d'annoncer notre nouveau client de premier plan, Jazz - exploitant d'Air Canada Express et partenaire de longue date d'Air Canada, tous deux reconnus pour la qualité de leurs produits. En commandant 25 cabines, cette compagnie aérienne contribue à la trajectoire de croissance actuelle d'Expliseat. Nous remercions Jazz pour sa confiance dans notre produit, conçu pour le confort des passagers et l'objectif de décarbonation."

Randolph deGooyer, président de Jazz a déclaré : "L'investissement dans des sièges plus légers et plus durables pour notre flotte de Dash 8-400, qui répondent aux normes d’Air Canada Express en matière d'expérience passager, permettra de réduire la consommation de carburant et les émissions, démontrant ainsi notre engagement à minimiser l'impact environnemental et à assurer un avenir plus vert à l'aviation."





